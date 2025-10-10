Στο «Παλατάκι» για το ντέρμπι χωρίς προβλήματα ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική ( 11/10,19:30) της GBL στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Στόχος η νίκη για το σύνολο του Γιώργου Σιγάλα, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι χωρίς προβλήματα.

Οι «κυανόλευκοι» μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στον Προμηθέα Πατρών στο κατάμεστο Ιβανώφειο, θέλουν να κάνουν το 2/2 απέναντι στον Δικέφαλο στο PAOK Sports Arena. Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και καλή ψυχολογία, ο Ηρακλής θέλει να συνεχίσει με ακόμα μία νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Σιγάλα, Σωτήρης Καραποστόλου δήλωσε: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια δυνατή έδρα της GBL, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκέντρωσή μας και η ετοιμότητά μας θα πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα και για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έτσι ώστε να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί από αυτή την αναμέτρηση.

Έχουμε δουλέψει όλη την εβδομάδα στo να βελτιώσουμε όποια αδυναμία είδαμε στο παιχνίδι με τον Προμηθέα, ιδίως στην άμυνά μας, ώστε να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στη συνέχεια του πρωταθλήματος».

