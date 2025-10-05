Εκτός 12άδας ο Σλούκας κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ για το πρώτο του ματς στην φετινή Stoiximan GBL. Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τον Κώστα Σλούκα.
Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δεν ταλαιπωρείται από κάποιον τραυματισμό και ο Τούρκος κόουτς πήρε αυτή την απόφαση καθάρα για λόγους ξεκούρασης.
Υπενθυμίζουμε πως εκτός της 6άδας των ξένων είναι οι Τζέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν, αλλά και ο Ματίας Λεσόρ, που δεν είναι και δηλωμένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά οι 12άδες:
Παναθηναϊκός (Σερέλης): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου
ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπράουν, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα