Μποζίκας: «Κερδίσαμε το παιχνίδι κυρίως από τα επιθετικά ριμπάουντ»

Ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας, στάθηκε στα επιθετικά ριμπάουντ που πήρε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια, τονίζοντας ότι ήταν το κλειδί για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Ξεκινήσαμε με τον σωστό τρόπο, ελέγξαμε τον ρυθμό και στην άμυνα δεν είχαν λύσεις. Στο πρώτο δεκάλεπτο κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα όταν παίζεις σε ένα παιχνίδι τέτοιου ρυθμού, οποιαδήποτε διαφορά δεν είναι ασφαλής. Δυστυχώς χαλαρώσαμε, χάσαμε την συγκέντρωσή μας και τιμώρησαν κάθε λάθος που κάναμε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, που βρήκαμε τρόπο να το κερδίσουμε κυρίως με τα επιθετικά ριμπάουντ. Είναι ένα κρέντιτ για Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ, που πήραν 13 από τα 20 επιθετικά ριμπάουντ. Σε κάποιους τομείς κάναμε καλή δουλειά. Δυσκολευτήκαμε στο τέταρτο δεκάλεπτο να ελέγξουμε το παιχνίδι.

Όλοι οι παίκτες που πάτησαν σήμερα στο παρκέ, ενεργειακά έδωσαν ότι είχαν. Είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε σε μια έδρα που δεν θα περάσουν πολλές ομάδες. Πρέπει να συνηθίσουμε τις αυξομειώσεις στον ρυθμό. Από μια και μόνο κατοχή μπορεί να αλλάξει το μομέντουμ, πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό».