Όσμαν στο SDNA: «Νο. 1 στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός - Ο Αταμάν θέλει να κερδίζει συνέχεια και παντού» (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν κάνει βόλτα με το instacar και το SDNA, εξηγεί γιατί ο Παναθηναϊκός Aktor είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και επιλέγει τον παίκτη που θα έπαιρνε το κομβικό σουτ σε έναν τελικό.

Οι βόλτες παρέα με το instacar έχουν πάντα τη δική τους... αίγλη. Πριν από λίγους μήνες ο Τζέριαν Γκραντ μας φιλοξένησε στο αυτοκίνητό του και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Τζέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος σμολ φόργουορντ, φορώντας τη φανέλα της νέας σεζόν, με την οποία δήλωσε... ερωτευμένος, στάθηκε στην «νοοτροπία νικητή» του Εργκίν Αταμάν και συμφώνησε πως στην Αυστραλία επιβεβαιώθηκε το σπουδαίο μέγεθος του «τριφυλλιού». Επιπλέον, ανέλυσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού του στο EuroBasket, έστειλε ένα όμορφο μήνυμα στη σύζυγό του, Εμπρού Σαχίν και προσπάθησε να εξηγήσει με λόγια την... τρέλα του «πράσινου» κοινού, ενόψει του Final Four στο Telekom Center Athens.

Η συνέντευξη - βόλτα ολοκληρώθηκε με ένα... δύσκολο challenge, καθώς ο πρώην NBAer κλήθηκε να ξεχωρίσει την πεντάδα, που θα βρισκόταν στο παρκέ στην τελευταία κατοχή ενός τελικού και είπε ποιος θα έπαιρνε το κρίσιμο σουτ, για να δώσει την κούπα στον Παναθηναϊκό.

Μεταξύ άλλων, ο Όσμαν ανέφερε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA:

«Μου αρέσουν οι νέες εμφανίσεις. Τις βαθμολογώ με... 100/10, τις λατρεύω. Αγαπώ αυτές τις φανέλες, το χρυσό και το πράσινο δείχνουν υπέροχα στις εμφανίσεις μας. Πιστεύω πως αυτή η φανέλα θα μας φέρει τύχη φέτος».

«Ο κόουτς Αταμάν θέλει να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό και θεωρώ πως είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή».

«Από τη νέα σεζόν περιμένω μόνο να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και προφανώς να πάρουμε τις δύο κούπες, που δεν κατακτήσαμε πέρυσι. Η μία είναι της EuroLeague και η άλλη του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο στόχος φέτος είναι να πάρουμε και τους τρεις τίτλους. Έχουμε σπουδαία ομάδα και εξαιρετικές προσθήκες. Το θέμα είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε κάθε αγώνα, να παίξουμε πολύ καλά σε κάθε ματς. Έχουμε μια απίθανη ομάδα».

«Ήμουν στενοχωρημένος που δεν μπόρεσα να πάω στην Αυστραλία. Ήθελα πραγματικά να πάω εκεί, να δω τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και να αγωνιστώ μπροστά στο κοινό. Όμως, λόγω του τραυματισμού, δεν μπορούσα. Είδα τους αγώνες στην τηλεόραση και η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Στεναχωρήθηκα πολύ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός σε ό,τι έχει να κάνει με τους οπαδούς του, τον οργανισμό, είναι σίγουρα στην πρώτη θέση στην Ευρώπη».

«Είναι απίστευτο, φανταστικό το πώς μας στηρίζει ο κόσμος. Ποτέ δεν έχω δει τέτοιου είδους πάθος. Εδώ και χρόνια στη ζωή μου... Είναι απίστευτο. Η υποστήριξη του κόσμου είναι τεράστια και πολύ σημαντική. Μπορούμε να τη νιώσουμε. Γι' αυτό και λέω πως πρέπει να πρέπει να αποδίδουμε κάθε βράδυ. Εκείνοι έρχονται κάθε βράδυ και μας στηρίζουν. Δυο ώρες πριν το τζάμπολ το γήπεδο είναι γεμάτο. Είναι εκπληκτικό...».

