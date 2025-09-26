Σάκοτα: «Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Προμηθέα στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά της Ρόδου μίλησε για την εμφάνιση των παικτών του σημειώνοντας πως νιώθει ντροπή που έπαιξαν με αυτόν τον τρόπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα χάσεις ένα παιχνίδι, αλλά πάντα λέμε ότι υπάρχει τρόπος. Δεν αγχώνομαι για το παιχνίδι που χάσαμε, νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου που δεν έχει δείξει ούτε μία φορά στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μία συμπεριφορά που δεν μου αρέσει καθόλου και θα δούμε αυτές τις ημέρες τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έγινε ένα κακό παιχνίδι. Οι ήττες μας φέρνουν να μάθουμε κάτι και να συνεχίζουμε»

Για τον λόγο που ενώ η ΑΕΚ είχε παρουσιάσει πολύ καλή εικόνα στα φιλικά, εμφανίστηκε έτσι σήμερα: «Καμία φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Καλύτερη από πέρυσι. Το πληρώσαμε και καλά μας έκαναν. Ήταν μία εικόνα που δεν έχουμε δει έναν χρόνο»