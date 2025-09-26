Ο Προμηθέας Πατρών κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (84-70) και έτσι πέρασε στον τελικό του τουρνουά της Ρόδου.

ΑΕΚ και Προμηθέας Πατρών αναμετρήθηκαν στον ημιτελικό του τουρνουά της Ρόδου. Οι Πατρινοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του «Δικεφάλου» (20 έναντι 11), ήταν μπροστά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρα τελικά τη νίκη (84-70) και την πρόκριση στον τελικό.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Γκρέι με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα αλλά και ο ΜακΚόλουμ με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα. Από την άλλη, για την ομάδα του Σάκοτα ο Σίλβα τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο και ο Λεκαβίτσιους μέτρησε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Πήρε διψήφια διαφορά ο Προμηθέας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα των δυο ομάδων, με τον Γκρέι να πετυχαίνει δύο γρήγορα καλάθια, τον Σίλβα να σκοράρει από την γραμμή των βολών και το σκορ να πηγαίνει στο 6-6 στο τρίτο λεπτό. Με γκολ-φάουλ του Καραγιαννίδη οι Πατρινοί προηγήθηκαν με 3 (6-9), με τον Κουζμίνσκας να ισοφαρίζει άμεσα με τρίποντο. Στην εξίσωση για τους τυπικά φιλοξενούμενους μπήκε και ο Χάμοντς, για να έρθει ο Ματσούρα με lay-up να «γράψει» το 13-21. Το φινάλε του δεκαλέπτου βρήκε τον Γκρέι να ευστοχεί και σε τρίποντο, δημιουργώντας το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της αναμέτρησης (14-24).

Μείωσε στους 5 η ΑΕΚ

Ο Μπάρτλεϊ το πήρε... προσωπικά και με 6 συνεχόμενους πόντους κατέβασε την διαφορά στους 4 (20-24), για να έρθει το τρίποντο του Ματσούρα για το 20-27. Η ΑΕΚ έβρισκε λύσεις από την γραμμή των βολών, όμως ο Προμηθέας διατηρούσε το προβάδισμα και με καλάθι του Γκρέι έφτασε στο 24-31, σχεδόν στα μέσα της περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε με τρίποντο, ενώ ο Κουζμίνσκας με βολές έφερε τον «Δικέφαλο» ακόμα πιο κοντά στο σκορ (31-34). Το εντυπωσιακό σερί της ΑΕΚ συνεχίστηκε με τρίποντα από Λεκαβίτσιους και Φλιώνη (37-34), με τους Πατρινούς να «απαντούν» με τον ίδιο τρόπο και με δύο τρίποντα του Γκρέι να κλείνουν το ημίχρονο στο +5 (37-42).

Διατήρησε το προβάδισμα ο Προμηθέας

Με τους Σίλβα και Αρμς η ΑΕΚ έριξε τη διαφορά στο καλάθι (40-42) και ο πρώτος με lay-up ισοφάρισε σε 42-42. Με βολές των Γκρέι και Αρμς το σκορ παρέμεινε ισόπαλο και ο ΜακΚόλουμ έδωσε το προβάδισμα στον Προμηθέα (44-46). Ο Ματσούρα με τρίποντο έφερε τους Πατρινούς στο +5 αλλά η ΑΕΚ με τις βολές του Σκορδίλη και το καλάθι του Κουζμίνσκας μείωσε στον έναν (50-51). Με τα τρίποντα των Χάμοντς και ΜακΚόλουμ και το καλάθι του Παούλικαπ ο Προμηθέας βρέθηκε στο +9 (50-59) και τελικά «έκλεισε» το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 55-61.

Πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό ο Προμηθέας

Οι Σίλβα και Λεκαβίτσιους μείωσαν για την ΑΕΚ (59-61) αλλά ο Προμηθέας «απάντησε» με τις βολές του Γκρέι και ο Μπαζίνας με τρίποντο έκανε το 60-66. Μετά τη βολή του Σίλβα ευστόχησε και ο Μπάρτλεϊ σε τρίποντο (64-66), αλλά ο Προμηθέας έκανε ένα σερί 6-0 και βρέθηκε στο +8 (64-72). Ο Λεκαβίτσιους έδωσε σκορ στην ΑΕΚ από τα 6,75μ. για το 67-72 αλλά οι Καραγιαννίδης και ΜακΚόλουμ ανέβασαν την διαφορά στους 9 (68-77) με 2:04 να απομένουν για το φινάλε. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πλησιάσει και έτσι ο Προμηθέας πήρε την πρόκριση στον τελικό με 84-70.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

Τα στατιστικά του αγώνα.