H ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν καλύτερη από την Ζενίτ, πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (+17) και δε δυσκολεύτηκε να κατακτήσει το Super Cup με το τελικό 96-79.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ αναμετρήθηκαν στον τελικό του Super Cup της VTB League. Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη παρουσιάστηκε καλύτερη στο παρκέ, κυριάρχησε από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα και έφτασε σε μία εύκολη επικράτηση με 96-79 και στην κατάκτηση του τροπαίου.

Για τους νικητές ο Μέλο Τριμπλ είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Σαμσόν Ρουζέντσεφ προσέθεσε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Γκεόργκι Ζμπάνοφ με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα αλλά και ο Αλεκσάντρ Σκερμπένεβ με 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-32, 81-58, 96-79

Τα στατιστικά του αγώνα.