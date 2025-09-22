Αταμάν: «Ευχαριστώ τους σχεδόν 40.000 οπαδούς που ήρθαν - Ατμόσφαιρα που ανταγωνίζεται αγώνες του ΝΒΑ» (pics)

Ο Εργκίν Αταμάν έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το τέλος του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ευχαριστώντας τον κόσμο που έδωσε το «παρών» και δημιούργησε μία τρομερή ατμόσφαιρα.

Το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ήταν ιστορικό, καθώς διεξήχθη στην Αυστραλία. Μετά το τέλος της διοργάνωσης, ο Εργκίν Αταμάν έστειλε το δικό του μήνυμα και το δικό του «ευχαριστώ» στους σχεδόν 40.000 οπαδούς που παρακολούθησαν από κοντά τα παιχνίδια και δημιούργησαν μία μαγική ατμόσφαιρα που ανταγωνίζεται αυτές στα ματς του ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε: «Μόλις τελείωσε ένα τουρνουά στο οποίο νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 φιλάθλους που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που συναγωνιζόταν τους αγώνες του ΝΒΑ. Συγχαίρω επίσης τον Παναθηναϊκό και το NBL για την πραγματοποίηση μιας υπέροχης διοργάνωσης από την αρχή μέχρι το τέλος».

Δείτε την ανάρτηση: