Οι οδηγίες του ΠΑΟΚ στους εκδρομείς της Βουλγαρίας

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία δίνει οδηγίες στους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στη Βουλγαρία, για τον ημιτελικό προκριματικό του Basketball Champions League, κόντρα στη Μπούρσασπορ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος του Βορρά:

Ο ΠΑΟΚ mateco αντιμετωπίζει σήμερα στις 16:30 στη SamElyon Arena του Samokov την Bursaspor Basketbol, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League.

Και σε αυτό το παιχνίδι θα έχουμε την συμπαράσταση των φιλάθλων μας.

Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ό,τι…

Η OnLine αγορά εισιτηρίων είναι εφικτή μέχρι και δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή έως τις 14:30 από τη διεύθυνση…

https://www.kupibileti.bg/en/about-event/1314

Μετά την αγορά του εισιτηρίου, οι φίλαθλοι θα λάβουν ένα email με τον αριθμό παραγγελίας, τον οποίο πρέπει να κάνουν επικόλληση στο πεδίο «свали билета/ Download Ticket/ Κατεβάστε το εισιτήριο»

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10,23€ και είναι εισιτήρια ημέρας, δηλαδή δίνουν δυνατότητα παρακολούθησης και για τα 4 παιχνίδια που θα διεξαχθούν την Κυριακή στη SamElyon Arena. Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος.

Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την αστυνομία και την ασφάλεια του γηπέδου.

Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο και η χρήση αναπτήρων, βεγγαλικών, κροτίδων, πυρσών. Απαγορεύεται επίσης η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

Σχετικά με τη συνέχεια της διοργάνωσης, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του επόμενου αγώνα της ομάδας μας.