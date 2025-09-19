Εύκολη φιλική του Ερυθρού κόντρα στην Φενέρ στην Κρήτη

Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ανώτερος στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης κόντρα στην Φενέρ με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να κερδίζει με 77-67 και να προκρίνεται στον «τελικό» της Κυριακής.

Ο Ερυθρός Αστέρας εμφανίστηκε πιο έτοιμος από την Φενέρ στο τουρνουά της Κρήτης, κέρδισε την Φενέρ στο πρώτο παιχνίδι με 77-67 και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής εκεί που περιμένει τον νικητή του Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο.

Οι παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου έβγαλαν ένταση στην άμυνα τους, κράτησαν χαμηλά την τουρκική ομάδα και φάνηκαν περισσόρερο έτοιμοι για την εποχή.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν οι Νουόρα και Μονέκε με 14 πόντους έκαστος, ενώ με 10 ακολούθησε ο Κόντι Μίλερ ΜαΚιντάιερ. Από την άλλη πλευρά για την Φενέρ, ξεχώρισε ο Ουέιντ Μπόλντουιν με 15 πόντους με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να συπληρώνει 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 34-38, 53-55, 67-77