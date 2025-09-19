To προφίλ της Ντέρμπι μέσα από τα «μάτια» της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ανάλυση του αντιπάλου του ΠΑΟΚ για την προκριματική φάση του BCL.

Αναλυτικά:

Η SC Derby από το Μαυροβούνιο, είναι η σημερινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ mateco και το πρώτο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει η ομάδα μας, στο δρόμο για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League.

Η Studentski Centar Derby, όπως είναι το πλήρες όνομα της ομάδας από το Μαυροβούνιο, ιδρύθηκε το 1997 και έχει έδρα την Ποντγκόριτσα. Το γήπεδό της είναι η Sportski Centar Moraca, η ίδια έδρα δηλαδή που χρησιμοποιεί και η Buducnost, η μόνιμη πρωταθλήτρια και κορυφαία ομάδα της χώρας.

Η SC Derby είναι ουσιαστικά η ομάδα που ακολουθεί, έχοντας στο… παλμαρέ της την κατάκτηση του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Αδριατικής Λίγκας το 2021, ενώ το 2023 κατέκτησε το Super Cup της Αδριατικής Λίγκας. Το 2024 κατέκτησε το Κύπελλο του Μαυροβουνίου, ενώ στη διάρκεια της περσινής σεζόν ήταν 11η (11 νίκες – 19 ήττες) στην Αδριατική Λίγκα. Συμμετείχε επίσης στον τελικό του Πρωταθλήματος Μαυροβουνίου όπου έχασε τον τίτλο από την Buducnost.

Το κοινό πρόσωπο με τον ΠΑΟΚ, είναι ο General Manager της SC Derby, Djuro Ostojic. Αγωνίστηκε ως σέντερ στον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σεζόν 2006-07 και τώρα θα βρεθεί στην απέναντι πλευρά.

Προπονητής της αντιπάλου του ΠΑΟΚ είναι ο 43χρονος Petar Mijovic που θα κοουτσάρει την SC Derby για δεύτερη σεζόν.

Στη σύνθεση της SC Derby, που προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι οι αθλητές…

ONOMA ΗΛΙΚΙΑ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Filip Andusic 23 2.08 C MNE Enoch Boakye 22 2.06 C CAN Ivan Bogdanovic 21 2.01 SF CRO Anthony Davis 23 2.00 F USA Mateo Draznjak 26 1.96 SG CRO Emid Hadzibgovic 29 2.06 F MNE Aleksa Ilic 29 2.04 PG MNE Darius Johnson 23 1.85 SG USA Nikola Pavlisevic 37 1.92 G MNE Justis Turner 27 1.93 SG USA Zoran Vuceljic 22 1.97 SF MNE Balsa Zivanovic 24 2.00 G MNE

Διαιτητές του σημερινού αγώνα θα είναι οι: Gatis Salins (Λετονία), Gvidas Gedvilas (Λιθουανία), Martin Horozov (Βουλγαρία).