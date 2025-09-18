Ανανέωσε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως το 2028 ο Πιστιόλης

Νέο συμβόλαιο που τον κρατάει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2028 υπέγραψε ο Ανδρέας Πιστιόλης.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ο Έλληνας προπονητής συνεργάζονται εδώ και σχεδόν δέκα σεζόν. Κατά την πρώτη του θητεία στον σύλλογο (2014–2022), ο Πιστιόλης διετέλεσε άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη, κατακτώντας δύο φορές την EuroLeague και έξι φορές τον τίτλο στην VTB League.

Αφού ανέλαβε τη Γαλατάσαραϊ τον Μάρτιο του 2022, επέστρεψε στην ΤΣΣΚΑ δύο χρόνια μετά και λίγο πριν την έναρξη των playoffs, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Από τότε, έχει οδηγήσει με επιτυχία την ομάδα στην κατάκτηση δύο διαδοχικών Κυπέλλων Μπέλοφ (Belov Cup).

Υπό την καθοδήγησή του, η ΤΣΣΚΑ έχει δώσει 74 επίσημους αγώνες σημειώνοντας 60 νίκες και με ένα ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το εντυπωσιακό 81,1%.

«Δεν φανταζόμαστε την ομάδα μας χωρίς τον Ανδρέα – ούτε τώρα, μετά τις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του Κυπέλλου Μπέλοφ, ούτε στο μέλλον. Τον θεωρούμε έναν από τους κορυφαίους προπονητές της γενιάς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν.

Από την πλευρά του ο Πιστιόλης σημείωσε: «Η ΤΣΣΚΑ είναι οικογένειά μου εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Μαζί με τους παίκτες μας, το αφοσιωμένο τεχνικό επιτελείο και τους καταπληκτικούς φιλάθλους μας, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Η ΤΣΣΚΑ είναι εδώ για να νικάει και θα παλέψουμε για κάθε δευτερόλεπτο στο παρκέ για να παραμείνουμε αυτό που είμαστε: Πρωταθλητές!».