Η κατάρα έσπασε: 16 χρόνια μετά η Ελλάδα και πάλι στο βάθρο! Το πρώτο μετάλλιο για τον ασύλληπτο Γιάννη, το ρέκβιεμ που άξιζαν στην Εθνική Σλούκας και Παπανικολάου: η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) και κατέκτησε το χάλκινο στο φετινό EuroBasket. Αποστολή στη Λετονία.

«Γαλανόλευκη» ιστορία γράφτηκε στη Ρίγα ύστερα από... απρόσμενο «θρίλερ» στα τελευταία λεπτά του μικρού τελικού. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η «παρέα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική όλων των Ελλήνων έδωσε τέλος στη 16ετία μακριά από τα μετάλλια και επέστρεψε στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης.

Η «επίσημη αγαπημένη» ήταν ανώτερη από τη Φινλανδία και πήρε τη νίκη στον μικρό τελικό, που της εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Ουσιαστικά, αυτή ήταν μια... χρυσή επικράτηση, με την Ελλάδα να κατακτά το πρώτο της μετάλλιο μετά το 2009 και να το πανηγυρίζει στην "Arena Riga".

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έδειξαν πως άλλαξαν γρήγορα το... τσιπάκι μετά την κακή εικόνα και την ήττα στον ημιτελικό από την Τουρκία και αυτή τη φορά ήταν κυρίαρχοι από το ξεκίνημα μέχρι το 37' (+17). Εκεί υπέστησαν ένα "black out", με τους Φινλανδούς να επιστρέφουν και να φτάνουν μια ανάσα από το... θαύμα. Τελικά, ένα ζευγάρι βολών του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα «κλείδωσε» το μετάλλιο.

Στην μεγάλη εικόνα του παιχνιδιού οι διεθνείς ήταν διαβασμένοι και «ετοιμοπόλεμοι», για αυτή την ιστορική αναμέτρηση. Έδειξαν προσήλωση στην άμυνα για κάτι παραπάνω από τρεις περιόδους, σούταραν με αυτοπεποίθηση και εξαιρετικά ποσοστά (47% τρίποντο), έβρισκαν σκορ στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ ήταν κυρίαρχοι στον έλεγχο των ριμπάουντ. Από τους «εκλεκτούς» της ελληνικής αποστολής ουδείς υστέρησε, με την πορεία στο EuroBasket 2025 και να κρίνεται άκρως πετυχημένη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια συγκλονιστική, all around εμφάνιση (30 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα) έδωσε το... σύνθημα από το πρώτο λεπτό και πανηγύρισε το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική. Στην ίδια διάκριση (πρώτο μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών) έφτασαν και οι leaders αυτού του γκρουπ παικτών, Κώστας Σλούκας (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Κώστας Παπανικολάου (4 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο), στο -διαφαινόμενο- "last dance" τους. «Πολυβόλα» στον «μικρό τελικό» οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (20 πόντοι με 5/9 τρίποντα) και Βασίλης Τολιόπουλος (15 πόντοι με 4/10 τρίποντα).

Συγκεντρωμένη η Εθνική με... αγριεμένο Γιάννη

Η Ελλάδα παρατάχθηκε με χαμηλό σχήμα στο ξεκίνημα του μικρού τελικού (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Κατσίβελης, Παπανικολάου και Γιάννης Αντετοκούνμπο) και τον αρχηγό να αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Λάουρι Μάρκανεν. Με 2/3 3π. του Ντόρσεϊ η «γαλανόλευκη» πήρε το προβάδισμα (8-3 στο 4'), το οποίο διατήρησε με 4/4β. του Γιάννη (10-6 στο 5'). Μάλιστα, ο "Greek Freak" έκανε και ένα τρομερό κόψιμο (12-8 στο 6'), με τον Καλαϊτζάκη να στέλνει την απόλυτα συγκεντρωμένη Εθνική στο +9 με τρίποντο από τη γωνία (20-11 στο 8'). Συνολικά, ο Γιάννης έκανε ένα πολύ ώριμο και... αγριεμένο παιχνίδι (6π., 5ρ., 3ασ., 2κοψ.) και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε τον έλεγχο (24-15 στο 10', 5/8 3π. όταν η φινλανδική άμυνα «έκλεινε» γύρω από τον Αντετοκούνμπο), την ώρα που ο Μάρκανεν ήταν στα... ρηχά (0/3 εντός πεδιάς και 2 λάθη). Αξίζει να σημειωθεί πως οι 15π. των Φινλανδών ήταν... ιστορικό χαμηλό για εκείνους σε 1η περίοδο αγώνα EuroBasket την τελευταία δεκαετία.

Ασταμάτητος ο Γιάννης, κυρίαρχη η Ελλάδα

Ο Σπανούλης επέμεινε σε σχήματα με δύο χειριστές (Σλούκας, Τολιόπουλος) και ο «Σλου» έστειλε την Εθνική στο +10 με τρίποντη προσπάθεια (27-17 στο 11'). Όμως, ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν έγινε παράγοντας του παιχνιδιού με δυο καρφώματα και ένα κερδισμένο αντιαθλητικό από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Λάσι Τουόβι βρήκε ένα 9-0 σερί στο παραπάνω διάστημα (27-26 στο 13'), αλλά η Ελλάδα ανέκαμψε άμεσα, επιστρέφοντας σε small ball πεντάδες (36-26 στο 15', από 11π. οι Γιάννης και Ντόρσεϊ). Στο 17' (37-31) ο Σπανούλης θέλησε να ξεκουράσει Σλούκα (15') - Γιάννη (13'), με τους τυπικά φιλοξενούμενους να προβληματίζονται από τα ποσοστά τους πίσω από τα 6,75μ. (27%, 4/15 3π. στο 18' και 40-34 το σκορ). Ο Γιάννης επέστρεψε άμεσα, συνέχισε τη σπουδαία εμφάνισή του (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα) και βρήκε ένα επιβλητικό γκολ - φάουλ, το οποίο πανηγύρισε μπροστά στους Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Τσαρτσαρή, που κάθονταν στα court seats. Επιπλέον, γκολ - φάουλ βρήκε στο 19' και ο "X-Factor" Τολιόπουλος (9π.) με τη διαφορά να... ξεφεύγει. Ως εκ τούτου, το ημίχρονο «έκλεισε» με την «επίσημη αγαπημένη» στο +14 (48-34, μόλις 6π. με 2/7 εντός πεδιάς ο Μάρκανεν).

Επιχείρησε να ανακάμψει η Φινλανδία, δεν τος το επέστρεψε η «γαλανόλευκη»

Η Εθνική γύρισε στην "Arena Riga", αλλά δεν είχε το εύκολο σκορ που έβρισκε στο πρώτο ημίχρονο, καθώς δεν μπορούσε να τρέξει το γήπεδο. Η Φινλανδία, λοιπόν, ένιωσε ξανά «ζωντανή» μετά τα τρίποντα του Γκράντισον (53-46 στο 25') και του Μάρκανεν (56-49 στο 26'). Στα δύο σουτ των τυπικά φιλοξενούμενων δόθηκαν... πληρωμένες απαντήσεις από τους «καυτούς» Ντόρσεϊ και Τολιόπουλο (59-49 στο 27'), αλλά η Φινλανδία βρήκε ένα νέο 4-0 για να μειώσει ξανά (59-53). Ο Σπανούλης επανέφερε τον Μήτογλου αφήνοντας το small ball σχήμα και ο Γιάννης... ξέσπασε με δύο καρφώματα και ένα γκολ - φάουλ (4ο φάουλ του Μούρινεν). Ο "Greek Freak" δεν εκτέλεσε τη βολή, καθώς χτύπησε στο δάχτυλο και πήγε στον πάγκο, ο Σλούκας την έβαλε για το 64-53 (28') και ο... συναγερμός στον πάγκο δεν κράτησε για πολύ, με τον Αντετοκούνμπο να κάνει σήμα πως είναι «ΟΚ». Το τρίποντο του Μήτογλου έστειλε την Εθνική στο 69-56, με τη «γαλανόλευκη» να έχει... σβήσει την προσπάθεια επιστροφής των παικτών του Τουόβι.

Έγινε... θρίλερ, αλλά το χάλκινο δεν χανόταν: Ο Γιάννης «κλείδωσε» το μετάλλιο στη Λετονία

Ο Μήτογλου ευστόχησε ξανά πίσω από τα 6,75μ., «έγραψε» το 73-59 (32') και έδωσε το σύνθημα στην εξέδρα για να... ξεσπάσει, σε ένα διάστημα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμενε στον πάγκο. Οι Φινλανδοί βρήκαν ένα μικρό 4-0 (73-63 στο 33') και ο "Kill Bill" κάλεσε άμεσα time out, για να επαναφέρει τον "Greek Freak". Ο «Τολιό»... έσταξε άλλο ένα τρίποντο (76-63 στο 34'), ο Γιάννης νίκησε τη φινλανδική άμυνα (78-63 στο 35') και η Ελλάδα παρέμενε συγκεντρωμένη και σοβαρή. Η άμμος στην κλεψύδρα άδειαζε και ο Ντόρσεϊ «πυροβόλησε» ξανά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου για το 81-64 (36').

Το τρίποντο του Παπανικολάου έκανε το 84-67 (37') και όλα φάνηκαν να έχουν τελειώσει. Ωστόσο, δυο κακές επιλογές του Ντόρσεϊ έφεραν τον έντονο εκνευρισμό του Σπανούλη (85-75 στο 38') και την αλλαγή του. Σλούκας - Τολιόπουλος επανήλθαν στην περιφέρεια, ο Γιάννης έβαλε 1/2 βολές (86-75) και ο Σαμοντούροβ έπαιξε μια σημαντική άμυνα. Όμως, το λάθος του Παπανικολάου με 98'' για το τέλος και την Ελλάδα στην επίθεση έγινε διπλό, καθώς συνδυάστηκε με αντιαθλητικό φάουλ υπέρ του Μάρκανεν. Ο Φινλανδός NBAer έβαλε 2/2 βολές (86-77), αλλά ο «Σάμο» έπαιξε ακόμα μια σπουδαία άμυνα. Ο Βάλτονεν κατέβασε το επιθετικό ριμπάουντ και οι διαιτητές... εφηύραν ένα φάουλ εις βάρος του Σαμοντούροβ (86-79 με 2/2 βολές). Ο Σλούκας αστόχησε σε λέι απ, ο Μάρκανεν βρήκε σίδερο για τρεις, αλλά ο Γιάντουνεν πήρε ένα κομβικό επιθετικό ριμπάουντ, που έγινε τρίποντο του Νάμουα για το 86-82. Ο Σπανούλης πήρε άρον άρον time out βλέποντας την ομάδα του να έχει... μπλέξει ξαφνικά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε ένα «εκρηκτικό» γκολ - φάουλ για το 89-82 (50'' για το φινάλε). Ο Μάρκανεν, βέβαια, απάντησε με τρίποντο (89-85, 43'' για το τέλος). Η παγίδα των Φινλανδών στον Γιάννη έφερε λάθος του "Greek Freak" με 20'' για τη λήξη και το 5ο φάουλ του Τολιόπουλου. Ο Μίρο Λιτλ έβαλε 2/2 βολές (89-87) και η μπάλα πήγε στα χέρια του Σλούκα, τον οποίον οι Φινλανδοί έστειλαν στη γραμμή. Ο «Σλου» έβαλε 1/2β. (90-87) και με 5'' για το τέλος ο Παπανικολάου έκανε φάουλ στην τρίποντη προσπάθεια του Βάλτονεν. Ο Φινλανδός έβαλε 2/3β. (90-89), με τον Γιάντουνεν να παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ και να αστοχεί στο φόλοου. Ο Αντετοκούνμπο μάζεψε το αμυντικό ριμπάουντ και έβαλε 2/2 βολές. Έτσι, η ανώτερη ομάδα του Σπανούλη έγινε... χάλκινη (92-89), μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της στη Ρίγα.

Τα Δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

