Ζντοβτς: «Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την ποιότητα της Euroleague, εμπιστεύομαι τους παίκτες μου»

Ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε ικανοποιημένος από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στην τοποθέτησή του μετά το σπουδαίο φιλικό με την Παρτιζάν.

Ο Δικέφαλος βρέθηκε στο Βελιγράδι για ένα διήμερο φιλικών με την Μέταλατς και την Παρτιζάν, ενώ μετά το ματς-γιορτή με τη δεύτερη, ο Σλοβένος τεχνικός ανέφερε:

«Ήταν ένα καλό τεστ. Στην αρχή του αγώνα αλλά και στο τελευταίο μέρος, όταν έπαιξαν με τους ξένους τους, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την ποιότητα της Euroleague. Xάσαμε λόγω της ατομικής ποιότητάς τους, έβαλαν δύσκολα καλάθια και δεν παίξαμε αρκετά σκληρά απέναντί τους.

Όταν θέλουμε να είμαστε εγωιστές, χάνουμε την μπάλα. Αλλά όταν μοιράζουμε την μπάλα, βρίσκουμε τα ανοιχτά σουτ. Το αν σκοράρουμε ή όχι δεν είναι σημαντικό. Μέρος της ήττας βαραίνει και εμένα. Πραγματικά θέλω να παίζω με όλους τους παίκτες, κάνω ροτέισον. Όπως και να έχει θέλω να νικάμε.

Είχαμε κάποιες στιγμές αλλά δεν παίξαμε έξυπνα. Τιμώρησαν κάθε λάθος μας. Πιστεύω πως είμαστε καλοί σε αυτούς τους πρώτους μήνες εμπιστεύομαι την ομάδα και τους παίκτες μου. Ακούν και θέλουν να ακούν και να εφαρμόσουν ότι ζητάμε. Αν και αυτό δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι, να σκεφτούμε πως είχαμε και ένα ακόμα σκληρό παιχνίδι μια μέρα πριν και κάποιοι παίκτες ήταν κουρασμένοι.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν βλέπω τίποτα τριγύρω. Ισως η συναυλία στο ημίχρονο ήταν λίγο μεγάλη, δεν ήθελαν να τελειώσει. Οι παίκτες λίγο κρύωσαν αλλά και για εκείνους ήταν ένα ωραίο βράδυ».