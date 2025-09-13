Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν σε αυτούς της Παρτιζάν μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ (vid)

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν μετά το φιλικό παιχνίδι της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι. Συγκεκριμένα, οπαδοί του Ερυθρού Αστερα επιτέθηκαν με καπνογόνα και ξύλα στους φίλους των «ασπρόμαυρων» έγινε σε μία παμπ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη των Grobari όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στα social media.
Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων, ενώ το video έχει καταγράψει και την άφιξη της αστυνομίας και ασθενοφόρου.
Δείτε το video:
12.09.2025🇷🇸 Delije attacked Grobari last night after match with Paok in basket club friendly match, click here for more: https://t.co/EPT5d4wWKQ— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 13, 2025
