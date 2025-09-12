Open Air: «Ασπρόμαυρη» πρεμιέρα με το ξεχωριστό φιλικό Παρτιζάν - ΠΑΟΚ

Την αυλαία του φιλικού τουρνουά Open Air του Βελιγραδίου ανοίγει το σπουδαίο φιλικό ανάμεσα σε Παρτιζάν και ΠΑΟΚ, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για σήμερα (12/9) στις 19:30 στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan!

Οι δύο «ασπρόμαυρες» ομάδες συνδέονται επί σειρά ετών λόγω της αδελφικής σχέσης που έχουν αναπτύξει οι οπαδοί τους, με την αναμέτρηση να αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς θα διεξαχθεί σε μια μοναδική ατμόσφαιρα στον ανοιχτό ουρανό του Βελιγραδίου!

Παράλληλα, μετά το «τεστ» με την Βιλερμπάν, το παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν θα αποτελέσει το δεύτερο φιλικό απέναντι σε ομάδα υψηλού επιπέδου για τον Δικέφαλο, με τον Γιούρι Ζντοβτς να έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική εικόνα των «ασπρόμαυρων» απέναντι στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα εισιτήρια του παιχνιδιού έχουν... εξαφανιστεί, ενώ η σερβική ομάδα έχει κυκλοφορήσει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα και αφιερωμένα στην σχέση των δύο ομάδων.