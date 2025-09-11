Ξεχωριστή επίσκεψη για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι (pic)

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Βελιγράδι για την σπουδαία φιλική αναμέτρηση με την Παρτιζάν, με την αποστολή του Δικεφάλου να δέχεται και μια ιδιαίτερη επίσκεψη.

Ο νυν τεχνικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Ζόραν Σάβιτς παρακολούθησε την φιλική αναμέτρηση του Δικεφάλου με την Μέταλατς.

Ο σπουδαίος σέντερ, που φόρεσε την φανέλα του ΠΑΟΚ από το 1993 έως το 1995 κατακτώντας το Κύπελλο Κόρατς το 1994 και ένα Κύπελλο Ελλάδος, συνομίλησε και με τον Γιούρι Ζντοβτς, ενθυμούμενοι το κοινό τους παρελθόν.

«Απο το σημερινό φιλικό του ΠΑΟΚ στο Βελιγράδι δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ζόραν Σάβιτς. Απαραίτητη και η συνάντηση με τον προπονητής μας Γιούρι Ζντοβτς, με τον οποίο θυμήθηκαν πολλά από το παρελθόν», ανέφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.