Σενγκούν: «Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Σουηδία αλλά με το ματς στις 12:00 όλοι έχουν ευκαιρία»

Ο Άλπερεν Σενγκούν μετά το ματς της Τουρκίας με την Σουηδία τόνισε πως παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είναι καλύτερη, η ώρα έναρξης του ματς έδωσε ευκαιρία στους Σουηδούς να πάρουν τη νίκη.

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σουηδία αλλά τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 85-79 και έτσι πέρασε στους «8» του Eurobasket.

Ο Άλπερεν Σενγκούν μετά το τέλος του αγώνα προχώρησε σε δηλώσεις και σύμφωνα με το «TRT Sport» αναφέρθηκε στην ώρα έναρξης του ματς. Τόνισε πως η Τουρκία είναι καλύτερη ομάδα, όμως το γεγονός πως το ματς έγινε στις 12:00 έδωσε την ευκαιρία στους Σουηδούς να κάνουν την έκπληξη και να επικρατήσουν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν γίνεται να παίζεις καλά κάθε μέρα. Σήμερα ήταν μία από αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε πλέον την ευκαιρία να κάνουμε λάθη. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Είμαστε καλύτερη ομάδα από την Σουηδία. Αλλά όταν το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 12:00, αυτό δίνει σε όλους μία ευκαιρία. Αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία. Αλλά επειδή είμαστε καλή ομάδα, δεν τα παρατήσαμε και κερδίσαμε τον αγώνα».