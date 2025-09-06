Όσμαν: «Πώς γίνεται να τελειώνεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις νωρίτερα από όλους»

Ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση της Τουρκίας στους «8» τόνισε πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο που η ομάδα του αγωνίστηκε το πρωί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Φυσικά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι για την ώρα, τα είπε όλα ο κόουτς. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να τελειώνεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις νωρίτερα από όλους. Δεν βγάζει νόημα.

Συγχαρητήρια στην Σουηδία, σκληρή ομάδα. Έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν εξαιρετικά. Δεν κάναμε την καλύτερή μας εμφάνιση. Είναι εντυπωσιακό να κερδίζεις όταν δεν παίζεις καλά. Θα ξεκουραστούμε, θα δούμε με ποιον θα παίξουμε και θα προετοιμαστούμε για τα προημιτελικά. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο physical. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί ξανά ό,τι έγινε στην πρώτη περίοδο. Πρέπει να παίζουμε όπως στην τρίτη.

Θα βοηθούσε να γίνονται δύο ματς την ημέρα. Όπως είπε ο κόουτς παίξαμε το 2022 κόντρα στην Γαλλία αλλά δε νομίζω πως είναι καλή ώρα για τους παίκτες να παίξουν. Είναι οι δύο μόνες φορές στη ζωή μου που έχω παίξει. Νομίζω ότι το να γίνονται δύο ματς την ημέρα θα βοηθούσε. Στο τέλος της ημέρας ως ομάδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα υπάρχουν θετικά και αρνητικά πράγματα αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε».

