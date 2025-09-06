Έξαλλος ο Αταμάν: «Δεύτερη ανοησία απέναντί μας, απίστευτος παραλογισμός - Κριτικάρω αυστηρά τη FIBA»

Έξαλλος ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά την πρόκριση της Τουρκίας κόντρα στη Σουηδία λόγω του ότι η FIBA προγραμμάτισε πρωί το ματς της ομάδας του.

Η Τουρκία κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 καθώς επικράτησε με 85-79 κόντρα στη Σουηδία.

Μετά τον αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος και άσκησε κριτική στην FIBA για το γεγονός πως προγραμμάτισε το ματς της ομάδας του το πρωί. Τόνισε πως είναι η δεύτερη ανοησία απέναντι στην Τουρκία και υπογράμμισε πως επετεύχθη ο στόχος.

Αναλυτικά τα όσα είπε μετά το ματς:

«Αν προγραμματίσεις το παιχνίδι της ομάδας που τερμάτισε πρώτη στον όμιλο το πρωί, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται ρυθμός του σώματος. Αυτή είναι η δεύτερη ανοησία που μας έχει κάνει η FIBA. Ένας απίστευτος παραλογισμός. Κρίνω αυστηρά τη FIBA. Δεν πέτυχαν τον στόχο τους».

