Νέα ατυχία στην Λιθουανία: Τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Νορμάντας

Νέα ατυχία στην Λιθουανία, η οποία μετά τον Γιοκουμπάιτις έχασε με τραυματισμό και τον Νορμάντας, με τον Λιθουανό γκαρντ να γυρνάει τον αστράγαλο του, αποχωρώντας για τα αποδυτήρια.

Άσχημα παιχνίδια παίζει η τύχη για την Λιθουανία, η οποία είδε ακόμα έναν παίκτη της να τραυματίζεται κατά την διάρκεια του Eurobasket.

Μετά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, που όπως όλα δείχνουν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και ο Νορμάντας αποχώρησε από την αναμέτρηση με την Σουηδία με πρόβλημα.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός γκαρντ γύρισε τον αστράγαλό του στα πρώτα λεπτά του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια.

