Η Τουρκία κυριάρχησε στο παρκέ κόντρα στην Εσθονία, είδε τους Σενγκούν, Οσμάνι και Όσμαν να είναι ξανά σε τρομερή φόρμα και έκανε εύκολα το 4Χ4 στο Eurobasket, αφού επικράτησε με 84-64.

Η Τουρκία στον αγώνα με την Εσθονία επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν καλύτερη στο παρκέ, δεν επέτρεψε στην Εσθονία να πιστέψει πως θα μπορούσε να πάρει το ματς και επικράτησε με 84-64. Έτσι, έκανε το 4Χ4 στο Eurobasket, την ίδια ώρα που η Εσθονία βρίσκεται στο 1-3.

Ο Άλπερεν Σενγκούν τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32:09, ενώ ο Ερκάν Οσμάνι είχε 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24:31. Ακόμη ο Τζέντι Όσμαν ολοκλήρωσε το ματς με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 24:08 και ο Όμερ Γιούρτσεβεν μέτρησε 1 πόντο και 1 ριμπάουντ σε 04:04.

Από την άλλη, ο Κρίστιαν Κουλαμάε είχε 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:36, με τον Κρέγκορ Χέρμετ να προσθέτει σε 17:48 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Τέλος, ο Ματίας Τας πέτυχε 9 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά στο παρκέ.

Διψήφιο προβάδισμα από νωρίς για την Τουρκία

Ο Σιπάχι άνοιξε το σκορ του αγώνα από τα 6,75μ. με τον Κουλαμάε να «απαντάει» για το 3-3. Οσμάνι, Σενγκούν και Όσμαν από νωρίς... πάτησαν το γκάζι και έφεραν την Τουρκία στο +9 (5-14). Η Εσιονία είδε τον Κονοντσούκ και τον Χέρμετ να μειώνουν σε 12-19, αλλά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έκανε ένα σερί 6-0 με τους Λάρκιν, Οσμάνι, Γιούρτσεβεν και Όσμαν και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 13-25.

Η Τουρκία έκανε... περίπατο μέχρι τα αποδυτήρια

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν άσχημα την δεύτερη περίοδο, με τον Τας να ρίχνει τελικά τη διαφορά στους 10 (15-25). Λάρκιν και Μπόνα έδωσαν... αέρα 14 πόντων στην Τουρκία (15-29), ενώ οι Σενγκούν και Χαζέρ «εκτόξευσαν» τη διαφορά στους 19 (36-17). Με δύο τρίποντα του Χέρμετ η Εσθονία κατάφερε να μειώσει σε 23-38, ενώ αργότερα από τα 6,75μ. ευστόχησε και ο Τρέιερ για το 26-41. Ο Κορκμάζ ευστόχησε και αυτός σε τρίποντο και ο Λάρκιν διαμόρφωσε το 27-46 του ημιχρόνου.

Διατήρησε εύκολα το προβάδισμά της η Τουρκία

Ο Όσμαν ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο, με τον Τας να «απαντάει» έμμεσα για το 30-49. Ο Κουλαμάε σκόραρε από τα 6,75μ. και έριξε τη διαφορά στους 16 (33-49). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να ευστοχούν και με το τρίποντο του Ντρελ η Εσθονία μείωσε σε 42-55. Ωστόσο, ο Οσμάνι «απάντησε» για το 42-58 και η Τουρκία με τους Κορκμάζ, Σενγκούν και Μπόνα έκανε ένα σερί 7-0 (46-65). Στο... μηδέν της περιόδου ο Τρέιερ ευστόχησε σε τρίποντο και διαμόρφωσε το 49-65.

Έκανε το 4Χ4 η... αρμάδα του Εργκίν Αταμάν

Η Εσθονία ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο όπως έκλεισε το τρίτο, με τον Κουλαμάε με τρίποντο να μειώνει σε 52-65. Μετά το καλάθι του Χαζέρ ευστόχησε σε ακόμη ένα (55-67), με την Τουρκία να βρίσκει σκορ με τους Οσμάνι και Σενγκούν (55-72). Ο Ντρελ με ακόμη ένα τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 14 (58-72) αλλά ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς ευστόχησε και αυτός και ο Χαζέρ στην συνέχεια με κάρφωμα έκανε το 58-77. Η Εσθονία δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι από το ματς και η Τουρκία πήρε τη νίκη με 64-84.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 49-65, 64-84

Τα στατιστικά του αγώνα.

