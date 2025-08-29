Η Γερμανία πήρε τον έλεγχο του αγώνα με το... καλημέρα κόντρα στην Σουηδία, ήταν ανώτερη και στα 40 λεπτά και πανηγύρισε μία πολύ εύκολη νίκη με 105-83.

Από νωρίς διψήφια διαφορά για την Γερμανία

Ο Ντάνιελ Τάις μπήκε πολύ καλά στον αγώνα και μαζί με τον Φραντζ Βάγκνερ έβαλε την Γερμανία μπροστά με 8-0. Πάντζαρ και Μάρκουσον μείωσαν για την Σουηδία σε 8-5, ενώ με τα τρίποντα των Σρέντερ και Πάντζαρ το σκορ έφτασε το 13-8. Οι Σουηδοί κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο (13-12), αλλά με ακόμη ένα σερί με τους Σρέντερ, Τίμαν και Τρίσταν Ντα Σίλβα η Γερμανία βρέθηκε στο +7 (19-12). Με τους Όσκαρ Ντα Σίλβα και Βάγκνερ η διαφορά έφτασε τους 10 (24-14) και εκεί έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (27-17).

Μπροστά στα αποδυτήρια οι τυπικά γηπεδούχοι

Η Γερμανία μπήκε καλύτερα και στην δεύτερη περίοδο και με τους Βάγκνερ, Λο και Χόλατζ έφτασε να προηγείται με 35-19. Με ένα σερί 6-0 οι Σουηδοί έριξαν τη διαφορά στους 10 (35-25) αλλά η Γερμανία βρήκε απάντηση και με τους Σρέντερ, Τάις και Ομπστ προηγήθηκε με 16 (45-29). Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου δεν άλλαξε η εικόνα του ματς, με την Γερμανία να διατηρεί διψήφιο προβάδισμα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια στο +17 (59-42).

Έφτασε και το +20 η Γερμανία

Όπως και στα προηγούμενα δεκάλεπτα, έτσι και στο τρίτο η Γερμανία ξεκίνησε καλύτερα και βρήκε 7 γρήγορους πόντους για το 66-45. Ο Χάκανσον ευστόχησε σε τρίποντο για το 66-48, ενώ στη συνέχεια από τα 6,75μ. σκόραραν και οι Ενζί, Σρέντερ και Ομπστ για το 74-54. Η διαφορά παρέμεινε κοντά στους 20 πόντους, με τους Γερμανούς να κλείνουν την περίοδο με το υπέρ τους 84-66.

Ολοκλήρωσαν τον «περίπατο» οι Γερμανοί

Η τελευταία περίοδο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η Γερμανία είχε «κλειδώσει» τη νίκη και δεν επέτρεψε ποτέ στη Σουηδία να επιστρέψει στην διεκδίκηση του ματς. Ο Μαοντό Λο ήταν αυτός που έφτασε τους 100 για τους Γερμανούς (100-78) και τελικά ο πίνακας του σκορ σταμάτησε στο 105-83.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

Τα στατιστικά του αγώνα.

