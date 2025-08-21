Η ευκαιρία του Κουμάντζε μετά την περιπέτεια και το χτύπημα στον ελεγκτή ντόπινγκ

Ο Καλίφα Κουμάντζε θα συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ ομάδας της Euroleague μετά την περιπέτεια με τον ελεγκτή ντόπινγκ.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει πως ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε έναν σέντερ για την προετοιμασία και οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον κατάλληλο στο πρόσωπο του Καλίφα Κουμάντζε.

Ο Αφρικανός σέντερ θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει οψιόν ώστε να παραμείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Έτσι, θα διεκδικήσει να βρεθεί και ξανά στην Euroleague μετά τα όσα έγιναν το 2024.

Ο Κουμάντζε, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στην Άλμπα Βερολίνου, είχε χτυπήσει έναν άνσρα της ομάδας του αντιντόπινγκ κοντρόλ, κατά τη διάρκεια μίας αναμέτρησης με την Κράιλσχαϊμ για το Κύπελλο Γερμανίας. Μετά από τη μήνυση που δέχθηκε (και αργότερα αθωώθηκε) αποτέλεσε παρελθόν από τον σύλλογο και κατέληξε στην Κίνα. Εκεί φόρεσε τη φανέλα της Σανντόνγκ και σε 35 ματς είχε 7,3 πόντους και 5,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Μέσω, λοιπόν, της συμμετοχής του στην προετοιμασία του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να αφήσει στο παρελθόν την περιπέτεια αυτή και να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση.