Κλείνει σέντερ για την προετοιμασία ο Ολυμπιακός (και βλέπουμε…)

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, δεν θα αργήσουν πολύ οι Πειραιώτες να επιλέξουν τους παίκτες, που θα τους βοηθήσουν στην προετοιμασία τους (και ίσως όχι μόνο).

Πολύ κόσμος είναι σε διακοπές, όχι, όμως, και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δουλεύουν συνεχώς για να κλείσουν το ρόστερ τους και έτσι να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά στην διαδικασία της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν.

Στο βασικό πλάνο είναι ο γκαρντ, με τον οποίο θα κλείσει η περιφέρεια των πρωταθλητών Ελλάδας. Ισως, όμως, πρώτα να τακτοποιηθεί το κομμάτι των ψηλών.

Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός είναι εδώ και καιρό σε αναζήτηση σέντερ με σκοπό αρχικά να τους χρησιμοποιήσει στην προετοιμασία του. Βλέπετε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα λείψουν για αρκετές μέρες και ο λόγος δεν είναι άλλος από το Ευρωμπάσκετ. Έτσι από τους σέντερ των Πειραιωτών θα μείνει μόνο ο Ντόντα Χολ και όπως είναι λογικό με έναν ψηλό δεν βγαίνει η δουλειά.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες του SDNA δεν θα αργήσει να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα και εκτός απροόπτου δύο σέντερ από το εξωτερικό θα πάρουν τον δρόμο για τον Πειραιά προκειμένου να βοηθήσουν στις προπονήσεις.

Δεν αποκλείεται αν κάποιος από αυτούς τους παίκτες αποδειχθεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλό επίπεδο του Ολυμπιακού, να τον κρατήσει η ομάδα του Πειραιά και π.χ. να τον δώσει δανεικό και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να τον επαναφέρει στις τάξεις της.

Προς το παρόν πάντως η προετοιμασία είναι αυτή, που «καίει» και στο πλαίσιο αυτό μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες, που θα ενισχύσουν τους «ερυθρόλευκους» στη προσπάθεια αυτή.