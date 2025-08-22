Απόψε μετά τον αγώνα της Εθνικής: Η Magic Euroleague φιλοξενεί ζωντανά (10 μ.μ.) τον Δημήτρη Κοντό!

Μια μεγάλη συνέντευξη έρχεται απόψε στο SDNA. Ο Δημήτρης Κοντός, ο άνθρωπος που τρέχει το αγωνιστικό τμήμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θα είναι ο καλεσμένος της Magic Euroleague και θα απαντήσει σε όλα!

Στις 10 το βράδυ, μαζί με τον Τόλη Κοτζιά και τον Βασίλη Παπαθεοδώρου, εδώ στο στούντιο του SDNA, μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον καθ' ύλην αρμόδιο της πράσινης ΚΑΕ, που θα περιέχει τα πάντα:

Πώς πρόλαβε ο Παναθηναϊκός τους ανταγωνιστές για τον TJ Shorts?

Τι οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιλογή του Χολμς;

Ποιο ήταν το κλειδί στην υπόθεση Ρογκαβόπουλου;

Τι συνέβη με το ιατρικό τιμ και αντικαταστάθηκε;

Έγινε λάθος ή όχι στην αποκατάσταση του Λεσόρ;

Γιατί ο Γκριγκόνις έμεινε 10 μήνες εκτός δράσης και πότε θα επανέλθει σε κανονικό ρυθμό;

Γιατί παρέμεινε ο Γιούρτσεβεν;

Θα πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο Super Cup?

Τι έγινε τελικά με τον Βαλαντσιούνας;

Ποια η θέση του Παναθηναϊκού για την επιστολή των διεθνών στον πρωθυπουργό;

Και μαζί όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας: Λιόλιος, ΕΟΚ, «Εγκληματική Οργάνωση» και εξελίξεις, διαιτησία, Ευρωλίγκα, ΕΣΑΚΕ, Final 4 και οτιδήποτε άλλο προκύψει σε μια - μίνιμουμ - δίωρη συζήτηση επί παντός επιστητού.

Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού απαντά σε όλα.

Φυσικά, μπορείτε να στέλνετε και τις δικές σας ερωτήσεις προς τον Δημήτρη Κοντό.

Απόψε στις 22.00!

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκπομπής