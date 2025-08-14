Αν και παρουσιάσε προβληματικό πρόσωπο για τρία δεκάλεπτα, η ελλιπής και άστοχη Εθνική κατάφερε να κερδίσει με 69-61 το Μαυροβούνιο σε φιλικό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη χάρη στην εξαιρετική της άμυνα στην τέταρτη περίοδο και τον Ντίνο Μήτογλου που πρωταγωνίστησε επιθετικά.

Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Βαγγέλη Ζούγρη , Όμηρο Νετζήπογλου, Αντώνη Καραγιαννίδη, αλλά με περισσότερους από 6.000 φιλάθλους στο πλευρό της η Εθνική στη Θεσσαλονίκη και στο PAOK Sports Arena κέρδισε το Μαυροβούνιο χάρη στο εκπληκτικό 24-10 επιμέρους σκορ του τελευταίου δεκαλέπτου. Ακολουθεί το τουρνουά Acropolis με τα φιλικά κόντρα σε Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8) και το crash test πριν το Eurobasket κόντρα στη Γαλλία (24/8).

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ της εκνευριστικά άστοχης Ελλάδας (5/34 τρίποντα) με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 13 πόντους, ενώ πολύτιμος ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, βγάζοντας πολλή ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ με εντυπωσιακές φάσεις. Στους 10 πόντους μαζί με 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Από την άλλη πλευρά το αστέρι των Μαυροβούνιων, που είχαν 17 λάθη, ο Νίκολα Βούτσεβιτς έβαλε 13 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Άστοχη και χωρίς ρυθμό η Ελλάδα

Η Εθνική ξεκίνησε χωρίς επιθετικό ρυθμό, με τον Μήτογλου να δίνει μόνο λύσεις (6-7). Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι παρουσίαζαν πλουραλισμό στο σκοράρισμα, ενώ η είσοδος του Ντόρσεϊ στην πεντάδα έδωσε φρεκάρισμα και πόντους για το 12-14. Ο Άλμαν βοήθησε για να ξεφύγει η ομάδα του με 12-19, όμως ξανά με τον Ντόρσεϊ, η Ελλάδα μείωσε στο 15-19 της πρώτης περιόδου.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Κώστας και Θανάσης) έβγαλαν ενέργεια στις δύο μεριές του παρκέ με ριμπάουντ, καρφώματα και κλεψίματα και έτσι η Ελλάδα προσπέρασε με 21-19. Ωστόσο, το ποσοστό των διεθνών μας πίσω από τα 6,75μ. ήταν κάκιστο, ο Σαμοντούροβ έβαλε μόλις το πρώτο ομαδικό τρίποντο (1/15) και λίγο μετά με τον ίδιο τρόπο ο Παπανικολάου έγραψε το 29-26. Άλμαν και Ντρόμπνιακ έβαλαν ξανά το Μαυροβούνιο μπροστά και ο Βούτσεβιτς έκλεισε το ημίχρονο στο 32-35.

Άλλη Ελλάδα στο τέταρτο μέρος, προσπέρασε με την άμυνα

Το τέταρτο φάουλ του Θανάση (24’) τον έφερε στον πάγκο και το Μαυροβούνιο τρέχοντας στο γήπεδο προσπάθησε να δημιουργήσει διαφορά με το 38-47 μετά και το τρίποντο του Βούτσεβιτς. Με προσωπικό σερί 5-0 του Μήτογλου έγινε το 43-49 και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε στο 45-51 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα και με τους Λαρεντζάκη - Μήτογλου η Ελλάδα πλησίασε στο 50-51 και συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, με πείσμα και σκληράδα στο πίσω μέρος του παρκέ, έγινε η προσπέραση με Κ. Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη (59-54) μέσα σε αποθέωση και συνολικό σερί 9-0. Έχοντας αποκτήσει πια ρυθμό η ελληνική ομάδα ξέφυγε με 67-56 μετά και από νέο τρίποντο του Λαρεντζάκη στο 36’. Ο Μήτογλου ήταν τελικά εκείνος που με καλάθι διαμόρφωσε το καθοριστικό 69-59 στο 38’, σφραγίζοντας τη νίκη για τη «γαλανόλευκη».

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13, Λαρεντζάκης 10 (2), Σλούκας 1, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 5 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 11, Αντετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 20 (1), Μπαζίνας, Χουγκάζ

