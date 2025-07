Υπογράφει στην Αρμάνι ο Ντάνστον, «τελείωσαν» τα σενάρια φαντασίας για Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με το «Eurohoops.net», ο Μπράιαντ Ντάνστον ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο και απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για να υπάρξει και το τυπικό της ανακοίνωσης.

Με αυτόν τον τρόπο μπήκε ένα τέλος στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να ασχολείται με την περίπτωση του 39χρονου σέντερ, με τον Ντάνστον να συνεχίζει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ντάνστον, άλλωστε δεν απασχόλησε ποτέ τον Παναθηναϊκό, αφού η περίπτωσή του δεν βρίσκονταν στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν.

🚨🇮🇹 Bryant Dunston has reached a full agreement with Olimpia Milano, few details remain before the official announcement! pic.twitter.com/FzkRGAixVv