Τρελά πανηγύρια σε Πράσινο Ακρωτήρι και Νότιο Σουδάν για τις πρώτες τους νίκες σε Μουντομπάσκετ (vid)

Το Νότιο Σουδάν κέρδισε εύκολα την Κίνα με 89-69 και το Πράσινο Ακρωτήρι του Έντι Ταβάρες τη Βενεζουέλα με 81-75.

Δείτε πως πανηγύρισαν με την... ψυχή τους οι δύο αφρικανικές χώρες:

SMALL NATION, BIG HEART Cape Verde secure a historic first win in World Cup! 👏👏 #FIBAWC x #WinForCaboVerde 🇨🇻 pic.twitter.com/sAnRrippyY

POV: you get your first World Cup win ever 🥳#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/USxYhnZpnV