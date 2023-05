Ο Σλούκας «έγραψε» 200+ τρίποντα και ρεκόρ καριέρας

Με μία σειρά προσωπικών επιτευγμάτων συνδύασε ο Κώστας Σλούκας την παρουσία του στο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ mateco, πρωταγωνιστώντας στο 2-0 του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ:

Ο Σλούκας είχε δύο milestones, ισοφάρισε ένα ρεκόρ καριέρας ενώ «σκαρφάλωσε» στη λίστα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Basket League. Πιο συγκεκριμένα…

*Ο διεθνής γκαρντ είχε 23 πόντους και ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση του στην κατηγορία αφού στις προηγούμενες 236 εμφανίσεις του στην Basket League είχε επίσης 23 στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ στην περσινή σεζόν και στο εντός έδρας ματς με το Περιστέρι bwin στο φετινό Πρωτάθλημα.

*Με αυτούς τους 23 πόντους, έφτασε και ξεπέρασε τους 1.700 στη 237η εμφάνιση του στην Basket League ενώ ακόμη πιο ξεχωριστό ήταν το milestone των τριπόντων. Είχε 4/6 στο «παλατάκι» και με αυτά έφτασε και ξεπέρασε τα 200 εύστοχα στην κατηγορία. Μετράει πλέον 202/523 (38,62%).

*Με τις οχτώ ασίστ που είχε στον χθεσινό αγώνα, ο Σλούκας «σκαρφάλωσε» δύο θέσεις στην ιστορική λίστας της Basket League. Έφτασε τις 770 και έγινε ο 16ος πασέρ στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος αφού ξεπέρασε τον Γιώργο Καλαϊτζή (764) και τον Ρόντρικ Μπλέικνι (767).

*Ο Σλούκας σημείωσε την τρίτη καλύτερη, φετινή επίδοση του στον συντελεστή ασίστ/λαθών έχοντας +6 (8 ασίστ / 2 λάθη). Καλύτερες επιδόσεις είχε μόνο στο εντός έδρας παιχνίδι με το Περιστέρι bwin με +10 (13/3) και στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Λαύριο Megabolt με +7 (8/1).

Ακόμη σε ατομικό επίπεδο για τον Ολυμπιακό…

*Ο Κώστας Παπανικολάου είχε γεμάτη στατιστική και μέσα σε αυτήν επτά ασίστ, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ περιόδου και «αγγίζοντας» το ρεκόρ καριέρας του. Φέτος είχε δύο φορές από έξι ασίστ (εκτός με τον ΠΑΟΚ mateco και το Περιστέρι bwin) ενώ η κορυφαία επίδοση του στην Basket League ήταν και πάλι απέναντι στον Δικέφαλο, αφού είχε οχτώ ασίστ στο εντός έδρας ματς της περιόδου 2018-19.

Με αυτές τις επτά ασίστ που είχε στον 2ο ημιτελικό των πλέι οφ, ο Παπανικολάου «σκαρφάλωσε» μία θέση στη λίστα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Έφτασε τις 461 ασίστ με τα ερυθρόλευκα και έγινε ο 6ος πασέρ της ομάδας στα χρόνια της Basket League αφού ξεπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς που είχε 457 ασίστ στην τετραετία 2007-2011.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ισοφάρισε το ατομικό ρεκόρ του στη σεζόν στους τομείς της «οικονομίας» έχοντας συντελεστή +8 με 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 2 λάθη. Τον ίδιο είχε στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής περιόδου (6 ασίστ + 1 κλέψιμο + 1 τάπα – 0 λάθη) και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα (5 ασίστ + 1 κλέψιμο + 2 τάπες – 0 λάθη).

*Με την 57η εμφάνιση του στην Basket League, ο Τόμας Ουόκαπ μπήκε στην 20άδα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα παιχνίδια στην κατηγορία. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ξεπέρασε τον Τζος Τσίλντρες που είχε 56 εμφανίσεις στη διετία 2008-10.



Ο Μπόλομποϊ με το δεύτερο πιο γρήγορο double-double



Ο Ολυμπιακός είχε πέντε double-double στα 25 προηγούμενα παιχνίδια του στο φετινό Πρωτάθλημα και μέτρησε δύο χθες, με τον Μουσταφά Φαλ (15π, 11ρ.) και τον Τζόελ Μπόλομποϊ (10π, 11ρ.). Αμφότεροι άνοιξαν λογαριασμό σε αυτή τη λίστα που πριν το ματς της Πυλαίας απαριθμούσε μόνο τον Σάσα Βεζένκοφ σε double-double με πόντους και ριμπάουντ και τους Σλούκα, Λαρεντζάκη συνολικά (με πόντους και ασίστ).

Έτσι ο Ολυμπιακός έχει πλέον πέντε παίκτες που «έγραψαν» double-double στο φετινό Πρωτάθλημα, αριθμό στον οποίο έφτασαν πριν από αυτόν ο Άρης και η Καρδίτσα Βιολογικό Χωριό που είχαν επίσης πέντε διαφορετικούς παίκτες με double-double. Με τις επιδόσεις των δύο σέντερ των «ερυθρόλευκων», συμπληρώθηκαν 80 double-double πόντων και ριμπάουντ συνολικά στη φετινή Basket League και 10 στη διαδικασία των πλέι οφ.

Παράλληλα Φαλ και Μπόλομποϊ έγιναν το 9ο δίδυμο που έφτασε σε double-double στον ίδιο αγώνα της φετινής Basket League και το 2ο που το έκανε σε ματς πλέι οφ, μετά τον Χρήστο Σαλούστρο και τον Νέιτ Ρένφρο από τον 1ο προημιτελικό του ΠΑΟΚ mateco με τον Προμηθέα.

Ίσως το πιο αξιοσημείωτο από τις επιδόσεις αυτές για τον Ολυμπιακό, ήταν το γεγονός ότι ο Μπόλομποϊ έμεινε για μόλις 15:25 στο παρκέ και έτσι σημείωσε το δεύτερο πιο γρήγορο double-double της φετινής Basket League. Από τους παίκτες που έφτασαν σε τέτοια επίδοση, αυτός που έμεινε τον λιγότερο χρόνο στο παρκέ ήταν ο Αρτούρας Γκουντάιτις στο ματς της 7ης αγωνιστικής του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ mateco όταν μέτρησε ακριβώς τους ίδιους αριθμούς με τον σέντερ του Ολυμπιακού (10π, 11ρ.) αλλά σε 14:16.

Ο Τζόελ Μπόλομποϊ εξάλλου, σημείωσε τη 13η επίδοση 11+ ριμπάουντ μεταξύ των παικτών που έμειναν χωρίς στατιστικό λάθος στο φετινό Πρωτάθλημα. Θέση σε αυτήν την λίστα έχει ακόμη από τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοφ που είχε 13 ριμπάουντ και κανένα λάθος στο εντός έδρας παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής με τον Ιωνικό.

Ο Μουσταφά Φαλ από την πλευρά του ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με τα 11 ριμπάουντ που είχε στο PAOK Sports Arena, αφού 11 είχε και στο εντός έδρας παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, του περσινού Πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οχτώ από αυτά τα 11 ριμπάουντ ήταν αμυντικά και με αυτά ο Γάλλος έγινε ο 19ος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού που έφτασε τα 150+.

Ο Ολυμπιακός ένα βήμα από το 50-0 και την πέμπτη σερί «σκούπα» ημιτελικών

Το 2-0 στο οποίο βρίσκεται πια ο Ολυμπιακός, έγινε για 29η φορά σε 38 ημιτελικές σειρές best of five, που κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες. Ανατράπηκε μόνο μία φορά από το Λαύριο Megabolt απέναντι στον Προμηθέα το 2021 ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ομάδα που έκανε το 2-0 πήρε την πρόκριση 21 φορές με 3-0, τέσσερις φορές με 3-1 και μία φορά με 3-2.

Ο Ολυμπιακός επέκτεινε το φετινό αήττητο του στο 26-0 και το συνολικό στην Basket League στο 49-0 από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 και την εκτός έδρας νίκη επί της Λάρισας (70-101). Έτσι αν νικήσει στο τρίτο ματς της σειράς την Κυριακή (28/5, 19:05) θα φτάσει τις 50 συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα ενώ παράλληλα θα φτάσει τις πέντε συνεχόμενες «σκούπες» στα ημιτελικά των πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ mateco εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη στα ημιτελικά των πλέι οφ από το 2000 όταν απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 2-0. Από τότε μέτρησε 14 συνεχόμενες νίκες και αντιμετωπίζει το φάσμα της πέμπτης συνεχόμενης «σκούπας» σε αυτή τη φάση. Οι τέσσερις προηγούμενες ήρθαν σε σειρές με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ράιλι με ρεκόρ 25 χρόνων στα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Ο Τζέιλεν Ράιλι σημείωσε 27 από τους 77 πόντους του ΠΑΟΚ mateco και με αυτούς ένα ρεκόρ 25 χρόνων από παίκτη του Δικεφάλου στα εντός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ήταν η κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος των τελευταίων 28 εντός έδρας αγώνων του ΠΑΟΚ mateco με τους «ερυθρόλευκους» στην Basket League και η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία αυτών των αγώνων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Θα πρέπει να γυρίσουμε στα 90s για να βρούμε επίδοση μεγαλύτερη από αυτήν που είχε χθες ο Τζέιλεν Ράιλι στα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ mateco με τον Ολυμπιακό αφού το ρεκόρ μοιράζονται ακόμη ο Μπάνε Πρέλεβιτς με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς. Ο Πρέλεβιτς είχε 29 στο ματς των ημιτελικών του 1996 (81-76) και ο Στογιάκοβιτς 29 στο ματς της κανονικής περιόδου της σεζόν 1997-98 (67-58).

Το «ασπρόμαυρο» ρεκόρ πόντων των 82 αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) κρατάει ο Ρόουλ Μάρσαλ που είχε 33 στο εκτός έδρας ματς της περιόδου 2010-11 (89-82).

Ο Τζέιλεν Ράιλι σημείωσε 12 από τους 27 πόντους του από την περίμετρο. Είχε 4/8 τρίποντα και με αυτά έγινε ο 17ος ξένος στην ιστορία της ομάδας στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που ξεπέρασε τα 50 εύστοχα.

Ακόμη για τον ΠΑΟΚ mateco…

Ο Νέιτ Ρένφρο σημείωσε ένα ρεκόρ καριέρας στην Basket League. Ο Αμερικανός σέντερ πηγαίνει, κατά κάποιο τρόπο κόντρα στα στερεότυπα της στατιστικής αφού εκτός των ριμπάουντ και των κοψιμάτων –παρότι δεν είχε τάπα σε αυτό το ματς- κάνει σπουδαία δουλειά στις ασίστ και στα κλεψίματα.

Ο Ρένφρο «έγραψε» ρεκόρ καριέρας μοιράζοντας οχτώ ασίστ αφού η προηγούμενη, καλύτερη επίδοση του ήταν εκείνη των έξι που σημείωσε στα εντός έδρας παιχνίδια του φετινού Πρωταθλήματος με το Λαύριο Megabolt και τον Κολοσσό H Hotels. Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ περιόδου για τον ΠΑΟΚ mateco αφού οχτώ ασίστ είχε και ο Γιανίκ Φράνκε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Προμηθέα για την κανονική περίοδο.

Ο Νέιτ Ρένφρο σημείωσε μόλις τη δεύτερη επίδοση 6+ στον συντελεστή ασίστ/λαθών για τον ΠΑΟΚ mateco έχοντας 8 ασίστ και 2 λάθη. Ο Γιανίκ Φράνκε είχε 8 ασίστ και κανένα λάθος στο εντός έδρας παιχνίδι της κανονικής περιόδου με τον Προμηθέα. Ο Αμερικανός έγινε ο δεύτερος σέντερ με επίδοση τουλάχιστον +6 αφού τον ίδιο συντελεστή είχε ο Μουσταφά Φαλ στο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι bwin (6 ασίστ / 0 λάθη).