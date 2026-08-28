Εντυπωσιάζει στο Ρέντη και δεν τον… βλέπει ο Μεντιλίμπαρ

Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής με την τρομερή ποιότητα, που δεν υπολογίζεται κι έχει ξεμείνει στον Ολυμπιακό και η περίπτωση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

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