Το δημοσίευμα που... άναψε φωτιές στην υπόθεση Ζέλσον Μαρτίνς, το συμβόλαιο που προκαλεί... ζαλάδα και η αντίδραση του παίκτη.

Η πρόταση στον Ζέλσον, τι «λέει» ο ίδιος και πώς ήταν σήμερα στο Ρέντη