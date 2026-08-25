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Η πρόταση στον Ζέλσον, τι «λέει» ο ίδιος και πώς ήταν σήμερα στο Ρέντη

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Το δημοσίευμα που... άναψε φωτιές στην υπόθεση Ζέλσον Μαρτίνς, το συμβόλαιο που προκαλεί... ζαλάδα και η αντίδραση του παίκτη.

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Η πρόταση στον Ζέλσον, τι «λέει» ο ίδιος και πώς ήταν σήμερα στο Ρέντη