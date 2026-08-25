Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η πρόταση στον Ζέλσον, τι «λέει» ο ίδιος και πώς ήταν σήμερα στο Ρέντη 25-08-2026 23:35 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το δημοσίευμα που... άναψε φωτιές στην υπόθεση Ζέλσον Μαρτίνς, το συμβόλαιο που προκαλεί... ζαλάδα και η αντίδραση του παίκτη. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr 5 Όσκαρ, φινάλε που θα θυμάσαι για καιρό: Το Netflix παίζει χωρίς αντίπαλο απόψε με μια από τις κορυφαίες ταινίες της 5ετίας menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Υβριδικό οκταρο-δεκάρι: Σε αυτόν μοιάζει ο Ούγκρεσιτς από τον ΠΑΟΚ menshouse.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Η νέα τριάδα του ΠΑΟ στα χαφ menshouse.gr Η πρόταση στον Ζέλσον, τι «λέει» ο ίδιος και πώς ήταν σήμερα στο Ρέντη SHARE