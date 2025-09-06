Με μια μεγάλη αλλαγή στους «16» η Ελλάδα - «Μέσα» ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Παρών στην τελική φάση του EuroBasket 2025 θα είναι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου ο οποίος έφτασε στη Λετονία για να περιγράψει τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος.

Οι μεταδόσεις της ΕΡΤ θα έχουν μια σημαντική διαφοροποίηση καθώς το δίδυμο Ιωάννου-Σωτηρίου που περιέγραψαν και σχολίασαν τα ματς της Εθνικής στην Κύπρο, θα γίνει στη Λετονία ξανά δίδυμο αλλά αυτή τη φορά Χατζηγεωργίου-Ιωάννου.

Η ΕΡΤ υπό νέα διεύθυνση στο αθλητικό τμήμα είχε πάρει απόφαση να πάει με διαφορετικό «ρόστερ» σε όλο το EuroBasket. Ο συνάδελφος Κώστας Σωτηρίου τα πήγε ομολογουμένως εξαιρετικά στις περιγραφές έχοντας δίπλα του τον Βαγγέλη Ιωάννου. Τον αγώνα της Εθνικής με το Ισραήλ θα περιγράψει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου μαζί με τον Βαγγέλη Ιωάννου όπως πιθανότατα και τον προημιτελικό αν με το καλό προκριθεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως το… παλιότερο δίδυμο στους αγώνες της Εθνικής επιστρέφει.

