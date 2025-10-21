Κληρώνει η φάση των «32» για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Δράμα

Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα για τον 3ο γύρο του EHF European Cup οι Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, ΠΑΟΚ και Δράμα.

Πραγματοποιείται σήμερα στις 12:00 στη Βιέννη, την έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, η κλήρωση της φάσης των «32» του ΕΗF European Cup Ανδρών με τη συμμετοχή τριών ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού/Όμιλος Ξυνή, του ΠΑΟΚ και της Δράμας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν 15-16 και 22-23 Νοεμβρίου, ενώ ομάδες από τις ίδιες χώρες μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους.

1ο γκρουπ: Φάιβερς (Αυστρία), Ίζβιντακ (Βοσνία), Ντούκλα Πράγας (Τσεχία), Κάρβινα (Τσεχία), Μπρνο (Τσεχία), BK-46 (Φινλανδία), Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή (Ελλάδα), Ταταμπάνια (Ουγγαρία), Σάσσαρι (Ιταλία), Οχρίδα (Βόρεια Μακεδονία), Ρούναρ (Νορβηγία), Μπουζάου (Ρουμανία), Τρίμο (Σλοβενία), Βοιβοντίνα (Σερβία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Νίλουφερ (Τουρκία).

2ο γκρουπ: Τιρόλ (Αυστρία), Σλόγκα (Βοσνία), Ζιβίνιτσε (Βοσνία), Πόλβα Σέρβιτι (Εσθονία), ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Bianco Monte Δράμα (Ελλάδα), Μπάλατονφουρεσι (Ουγγαρία), Μακάμπι (Ισραήλ), Κασάνο (Ιταλία), Σβιέσα (Λιθουανία), Ντουντελάντζ (Λουξεμβούργο), Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο), Μπέρχεμ (Λουξεμβούργο), Μπουντβάνσκα (Μαυροβούνιο), Τσέλιε (Σλοβενία), Αράου (Ελβετία).

