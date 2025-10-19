Πικρός αποκλεισμός στα πέναλτι για τον Διομήδη Άργους

Ο Διομήδης Άργους έφτασε μια «ανάσα» από την πρόκριση στον 3ο γύρο του European Cup χάντμπολ ανδρών, αλλά τελικά λύγισε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι.

Οι «λύκοι» νίκησαν εκτός έδρας τη Μπουντβάνσκα Ριβιέρα στο Μαυροβούνιο με 32-30, ισοφαρίζοντας το σκορ της ήττας (30-28) του πρώτου αγώνα στο Τσετίνιε, όμως στη διαδικασία των πέναλτι έχασαν με 8-7 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, παρά τη συνολική νίκη με 39-38.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα είχε ελαφρύ προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς όμως να μπορέσει να «καθαρίσει» το ματς νωρίτερα. Ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο έφερε τον Διομήδη στο +4 (29-25 στο 55’), δείχνοντας έτοιμος να πάρει την πρόκριση. Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά και τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, έστειλαν το παιχνίδι στα πέναλτι.

Εκεί, οι Μαυροβούνιοι στάθηκαν πιο ψύχραιμοι και πήραν την πρόκριση με 8-7, αφήνοντας τον Διομήδη εκτός.

Πρώτος σκόρερ για τον Διομήδη ήταν ο Τρούλος με 11 γκολ.

Διομήδης Άργους (Γιώργος Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 2, Τσέλιος 4, Τσάκαλος 3, Ζακί, Ασβεστάς 5, Ρουσόπουλος, Τρούλος 11, Μπαρόσο Βιέιρα 6, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 3, Ορφανός, Μάρτινσεν 5.