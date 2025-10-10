Ο Δημητρούλιας ανέλαβε την εθνική Σαουδικής Αραβίας

Ο 47χρονος Έλληνας είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η ομοσπονδία της χώρας γνωστοποίησε σήμερα (10/10) την πρόσληψή του.

Ο Δημήτρης Δημητρούλιας διαδέχεται στο «τιμόνι» τον Ισίντορο Μαρτίνεθ και αναλαμβάνει τα ηνία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πριν από μία επιβαρυμένη αγωνιστική περίοδο. Τα «πράσινα γεράκια» μετέχουν το διάστημα 7-21 Νοεμβρίου στους «Islamic Solidarity Games» που θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, ενώ ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2026, 15-29 Ιανουαρίου στο Κουβέιτ, το πρωτάθλημα Ασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασιατικό πρωτάθλημα θα αποτελέσει το τουρνουά πρόκρισης για το 30ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης να παίρνουν το «εισιτήριο» για τα τελικά.



Ο 47χρονος προπονητής έχει κατακτήσει δύο φορές ευρωπαϊκό τρόπαιο με ελληνική ομάδα, το European Cup, το 2012 με τον Διομήδη Άργους και το 2021 με την ΑΕΚ. Την τελευταία τριετία καθόταν στον πάγκο της Καλίτζ Κλαμπ από τη Σαουδική Αραβία, την οποία οδήγησε σε 16 εγχώριους και διεθνείς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου αυτού της πρωταθλήτριας Ασίας στο «Asian Club League Handball Championship» το 2024, ενώ το 2025 η ομάδα έφτασε ως τον τελικό της διοργάνωσης.