Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Handball Premier κέρδισε τα Βριλήσσια με 24-23, πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier, επικρατώντας στην Μίκρα των Βριλησσίων με 24-23, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.



Ο Δικέφαλος πέτυχε δεύτερη σερί νίκη, ύστερα από το... διπλό στο Άργος κόντρα στον Διομήδη, και ανέβηκε τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Δούκα (06/10, 17:00).



Στο αγωνιστικό μέρος, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα, 6-2. Με σταθερά καλή απόδοση, οι «ασπρόμαυροι» αύξησαν την διαφορά τους, 11-5. Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι μείωσαν την διαφορά, 12-11, με τον Τριανταφυλλίδη με εύστοχη ρίψη σε νεκρό χρόνο, να διαμορφώνει το τελικό για το πρώτο ημίχρονο, 13-11.



Στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί τα Βριλήσσια με 0-3 σερί να πήραν το δεύτερο προβάδισμα, ύστερα από το 0-1, 13-14, ωστόσο η απάντηση του «Δικεφάλου» ήταν άμεση με σερί 3-0, 16-14. Τα Βριλήσσια ισοφάρισαν, 16-16, με τους «Ασπρόμαυρους» με τέσσερα τέρματα να αυξάνουν το προβάδισμα τους, 20-16. Ο «Δικέφαλος» από εκείνο το σημείο και έπειτα κρατούσε σε απόσταση ασφαλείας τους αντιπάλους του, 21-18. Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έγινε και πάλι... ντέρμπι, 22-21, ωστόσο η ωριμότητα στις αποφάσεις και οι αποκρούσεις του Άρσιτς, έδωσαν τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 24-23.