Στα Σπάτα η νέα έδρα της ΑΕΚ!

Η ομάδα Χάντμπολ της ΑΕΚ αλλάζει έδρα λόγω των εργασιών αναβάθμισης που γίνονται στο Ολυμπιακό συγκρότημα (ΟΑΚΑ) και μετακομίζει στα Σπάτα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, το νεότευκτο κλειστό γυμναστήριο Σπάτων, στη θέση Μαζαρέκο θα αποτελέσει τη νέα έδρα των κιτρινόμαυρων, με την είδηση να ανακοινώνεται από το Υπουργό Αθλητισμού και τον Δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμιδας. Πιθανότατα η χρήση των ομάδων χάντμπολ της ΑΕΚ θα γίνει τέλη Οκτωβρίου ή το αργότερο αρχές Νοέμβρη.

Ο Υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε: «Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα. Επενδύει στην αναβάθμιση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, βελτιώνει τις υφιστάμενες και κατασκευάζει νέες υποδομές, στηρίζει τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες και διασφαλίζει ότι οι αθλητές και οι αθλήτριές μας θα συνεχίσουν να προπονούνται και να διακρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο. [...] Θυμίζω ότι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, είναι ένα εμβληματικό έργο για τον ελληνικό αθλητισμό, που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ».

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, τόνισε: «Το Κλειστό Γυμναστήριο Σπάτων – Μαζαρέκο παραχωρείται προσωρινά στο ΟΑΚΑ, για προπονητικές και αθλητικές δραστηριότητες Ομοσπονδιών, έως την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. [...] Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, για την εξαιρετική συνεργασία και όλοι μαζί εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του Αθλητισμού».

Από την πλευρά του, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, επισήμανε: «Η στρατηγική μας κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: να διασφαλίζουμε την καθημερινή, απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών υποδομών της χώρας και να στεκόμαστε δίπλα στις αθλήτριες και τους αθλητές 365 ημέρες τον χρόνο. [...] Με συνεργασίες σαν αυτή, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό και να στηρίζουμε την ανάπτυξη του αθλητισμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Το κλειστό θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά για το χάντμπολ, με την τοποθέτηση τάραφλεξ να ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα, ώστε να φιλοξενεί προπονήσεις και επίσημους αγώνες. Διαθέτει χωρητικότητα περίπου 700 θεατών, τέσσερα αποδυτήρια ομάδων και δύο διαιτητών.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, Κώστας Γκαντής, δήλωσε: «Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ποδηλατοδρόμιο, ώστε το άθλημα να έχει μόνιμη πρόσβαση σε μία μεγάλη αθλητική εγκατάσταση στην Αττική, το κλειστό των Σπάτων θα μας φιλοξενήσει και για αυτό ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον Δήμο και το ΟΑΚΑ που κάνει όλες τις διαδικασίες, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα. [...] Επίσης θα είναι ένα γήπεδο στο οποίο η Ομοσπονδία μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εγχώριες διοργανώσεις και φυσικά για προπονήσεις των Εθνικών ομάδων και κλιμακίων».