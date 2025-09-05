Στον... αέρα τα ενιαία εισιτήρια διαρκείας του ΑΣ ΠΑΟΚ

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα ενιαία εισιτήρια διαρκείας της ιστορικής «ασπρόμαυρης» σεζόν, στην οποία συμπληρώνει ο σύλλογος 100 χρόνια ζωής.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

«Εισιτήρια διαρκείας Α.Σ. ΠΑΟΚ 2025-2026: Σ' όλη την ζωή μου τρελαμένος!

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-2026 στα τμήματα Χάντμπολ Ανδρών και Γυναικών, Πόλο Ανδρών και Γυναικών, Ποδόσφαιρο γυναικών, Μπάσκετ γυναικών και Ποδοσφαίρου Σάλας.

Η διαδικασία διάθεσης πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:

- Όλο το 24ωρο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ticketmaster (https://www.ticketmaster.gr/as-paok-eisithria-diarkeias...)

Το εισιτήριο διαρκείας του Α.Σ. ΠΑΟΚ καλύπτει τους εντός έδρας αγώνες των τμημάτων, σε Ελλάδα και Ευρώπη:

- Χάντμπολ (Ανδρών και Γυναικών)

- Πόλο (Ανδρών και Γυναικών)

- Ποδόσφαιρο Γυναικών

- Μπάσκετ Γυναικών

- Ποδόσφαιρο Σάλας

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 50€

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας και το εισιτήριο διαρκείας είναι ο καλύτερος τρόπος να βρεθούμε όλοι ενωμένοι σε αυτή τη μεγάλη επέτειο. Στηρίζοντας τα τμήματα του Συλλόγου, τιμούμε το παρελθόν, δυναμώνουμε το παρόν και χτίζουμε το μέλλον του Δικεφάλου.

Γίνε κομμάτι της ιστορίας, ζήσε από κοντά τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ!»