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Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει

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Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει την έκπληξη και σε έναν άλλο νομό εκτός από τη Μεσσηνία που είναι… το προπύργιό του.

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Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει