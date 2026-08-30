Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει 30-08-2026 13:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει την έκπληξη και σε έναν άλλο νομό εκτός από τη Μεσσηνία που είναι… το προπύργιό του. Διαβάστε πού σαρώνει με ένα κλικ στο θέμα του instanews.gr Φαίνεται εύκολο, όμως μόνο 1 στους 10 κάνει το απόλυτο 10/10: Μπορείς να βρεις σε ποιες χώρες ανήκουν αυτές οι σημαίες; menshouse.gr Ο Μάρκος του «Ευτυχισμένοι μαζί»: Πώς είναι σήμερα ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος που κάνει αυτό που πάντα ήθελε (Pics) dailymedia.gr Το μυστήριο της 21ης Δεκεμβρίου στην Αμφίπολη: Το μυστικό που έκρυβε ο Τύμβος Καστά στο εσωτερικό του menshouse.gr Επιδότηση-μαμούθ για το «Σόι σου» – Τόσα εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο ALPHA για τα νέα επεισόδια dailymedia.gr Μέσος μισθός 4.400€, γεμάτη ευκαιρίες: Η πρωτεύουσα με την υψηλή ποιότητα ζωής που επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες menshouse.gr Φορτσάρει στην τελική ευθεία: Οι 3 μεταγραφές Τσίπρα για να χτυπήσει την πρωτιά από τη ΝΔ instanews.gr Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει instanews.gr Βρες το έμβλημα της ομάδας: Μπορείς το 10/10 στο ποδοσφαιρικό κουίζ που χάνουν και επαγγελματίες παίκτες; menshouse.gr Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει SHARE