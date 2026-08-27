Πιο σημαντικό και απ’ το 4-0: Το μήνυμα που έστειλε η ομαδάρα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ βρέθηκε στα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ με το σπαθί της. Πιο σημαντικό και απ' το τελικό σκορ της αναμέτρησης με την Λέφσκι όμως είναι το μήνυμα που έστειλε η ομάδα του Νίκολιτς. Διαβάστε ποιο είναι αυτό με ένα κλικ στο Menshouse.gr

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