Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε η 8η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού στην Αρχαία Μεσσήνη

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 η 8η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ – Κλασικού Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, Διευθυντή του ανασκαφικού και αναστηλωτικού έργου της Αρχαίας Μεσσήνης και μέλους της επιστημονικής οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης, τιμώντας τη σπουδαία συμβολή του στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και τη σύνδεσή του με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και τον Δήμο Μεσσήνης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με τη συμβολή της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερους από 3.000 μαθητές και μαθήτριες από 55 σχολεία Γυμνασίων, Λυκείων και Δημοτικών από όλη τη χώρα.

Η Αρχαία Μεσσήνη, «ευανάγνωστη και παιδευτική», αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή της διημερίδας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία: μια αρχαία πόλη που «ζει» στο παρόν και λειτουργεί ως ζωντανό πεδίο μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός συνυπήρξαν δημιουργικά, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό τους χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλάμβανε αγωνίσματα όπως δρόμοι, ρίψη λίθου, μήκος άνευ φοράς και ακόντιο, τα οποία διεξήχθησαν σε κλίμα ευγενούς άμιλλας, συνεργασίας και σεβασμού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η σύνδεση με την αρχαιότητα, μέσα από την παρουσίαση και χρήση της ύσπληγας, του αρχαίου μηχανισμού εκκίνησης, αναδεικνύοντας τη συνέχεια της αθλητικής παράδοσης.

Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις και γνώρισαν πτυχές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα, μέσα και από επιτραπέζια παιχνίδια της εποχής, σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια, ενισχύοντας τη βιωματική τους εμπειρία.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και της προέδρου της, κας Εύης Λαμπροπούλου, η οποία προσέφερε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, ενισχύοντας ουσιαστικά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή αξία προσέδωσε και η συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και την προαγωγή της υγείας και της ισορροπημένης διατροφής. Μέσα από τη διάθεση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε ζητήματα υγείας, συνδέοντας την άθληση με τη φροντίδα του εαυτού τους.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του εκφωνητή Νίκου Τσώνη, επί χρόνια αθλητικού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, ο οποίος με την εμπειρία και τη χαρακτηριστική του παρουσία συνέβαλε στη ζωντάνια και την ομαλή ροή της διοργάνωσης.

Η διημερίδα ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Απριλίου με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου με τη συμμετοχή μαθητών Δημοτικών Σχολείων, επιβεβαιώνοντας τον πανελλαδικό της χαρακτήρα και τη δυναμική της.

Η θερμή ανταπόκριση των σχολείων και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών επιβεβαιώνουν ότι η ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑ αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό, που προάγει αξίες, καλλιεργεί δεξιότητες και προσφέρει ουσιαστικές εμπειρίες βιωματικής μάθησης.

Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτικούς, τους συνεργαζόμενους φορείς και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Η 8η Πανελλήνια Διημερίδα ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να συνυπάρχουν δημιουργικά, προσφέροντας στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης στον αυθεντικό της χώρο και αφήνοντας τις καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια του θεσμού.