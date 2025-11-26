Ξεκίνησε το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας για το Milano-Cortina 2026

Με μια λιτή αλλά συμβολική τελετή στην Αρχαία Ολυμπία άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Αγώνες Milano-Cortina 2026. Από τον τόπο όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό ιδεώδες, η φλόγα παίρνει ξανά τον δρόμο της προς τον κόσμο, μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης και της ενότητας.

H Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με τελικό προορισμό την γειτονική Ιταλία, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026 (σ.σ. 6 έως 22 Φεβρουαρίου).

Η Τελετή Αφής έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου, παρουσία-μταξύ άλλων- του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, της προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου και του πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Milano/Cortina 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Η αλλαγή του χώρου κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των σχετικών προβλέψεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Αρχαία Ολυμπία, που δεν ευνοούσαν την διεξαγωγή της στο Αρχαίο Στάδιο.

Λόγω της πρόγνωσης για βροχερό καιρό, η Φλόγα άναψε με τις ακτίνες του ήλιου κατά τη διάρκεια πρόβας τη Δευτέρα, διασφαλίζοντας ότι διατηρήθηκε η καθαρότητα της παραδοσιακής μεθόδου. Αυτή η Φλόγα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην επίσημη Ολυμπιακή δάδα του Milano/Cortina 2026 κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής, όπου η Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, άναψε τη δάδα του ο χάλκινου Ολυμπιονίκη του Παρισιού 2024 στην κωπηλασία Πέτρος Γκαϊδατζής, σηματοδοτώντας την έναρξη του ελληνικού σκέλους της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ως ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Στη συνέχεια, ενώθηκε με την πρώτη Ιταλίδα λαμπαδηδρόμο, δύο φορές Ολυμπιονίκη στο σκι αντοχής το 1992 και το 2002, Στεφανία Μπελμόντο, για να τρέξουν μαζί, προτού με τη σειρά της παραδώσει τη φλόγα στον συμπατριώτη της και δύο φορές Ολυμπιονίκη, Άρμιν Ζέγκελερ, δύο φορές Ολυμπιονίκης στο έλκηθρο (2006, 2010).

Στη συνέχεια η Ολυμπιακή Φλόγα αφού πέρασε από το μνημείο του Βαρώνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, συνέχισε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με Λαμπαδηδρόμο τον Ολυμπιονίκη και πρόεδρο της εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, Δημοσθένη Ταμπάκο.

Στην Τελετή Αφής, την Xoρογραφία των Ιερειών και των Κούρων εμπνεύστηκε η μοναδική Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου με τη μουσική επιμέλεια του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο ερμήνευσε η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Ιταλίας η παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. Το ποίημα «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα απήγγειλε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννη Στάνκογλου, ενώ την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι

Εμφανώς συγκινημένη όταν ανέβηκε στο βήμα, η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, αναφέρθηκε με έμφαση στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς:

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που η σημερινή τελετή μας υπενθυμίζει τι αντιπροσωπεύουν οι Αγώνες. Στόχος τους είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά σε έναν ειρηνικό ανταγωνισμό, με φιλία και σεβασμό. Καθώς ανάβουμε την Ολυμπιακή φλόγα για το Milano/Cortina 2026, θα μεταφέρουμε αυτό το φως από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Και είναι ένα κοινό μέλλον που όλοι θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό πιστεύουμε ακράδαντα στην Ολυμπιακή Εκεχειρία. Ξεπερνώντας τις διαφορές μας και θέλοντας να ελπίζουμε σε ένα λαμπρότερο μέλλον».

Πρόσθεσε: «Αυτοί οι Αγώνες έρχονται σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας μας. Σε έναν διχασμένο κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, οι Αγώνες κατέχουν μια πραγματικά συμβολική θέση. Και είναι καθήκον μας, ευθύνη μας, να διασφαλίσουμε ότι οι αθλητές από όλο τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν ειρηνικά και ότι μπορούν να εμπνεύσουν τα όνειρα και τις ελπίδες όσων παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο».

H πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, αναφέρθηκε στη συνέχεια «στο αληθινό Ολυμπιακό πνεύμα», λέγοντας: «Οι αθλητές ζουν τις αξίες που μας ενώνουν. Μας δείχνουν το καλύτερο της ανθρωπότητας, όπου δεν παρατηρούνται διακρίσεις στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το πνεύμα μπορεί να ανθίσει μόνο όταν κάθε επιλέξιμος αθλητής, ομάδα και αξιωματούχος μπορεί να συμμετάσχει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα συνεχίσουν να υπάρχουν για να γκρεμίζουν τα τείχη που στήνονται στο δρόμο μας».

Οι επίσημοι καλεσμένοι

Μεταξύ των άλλων καλεσμένων στην τελετή ήταν ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, το Μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026- μέλος της ΔΟΕ, Κριστίν Κλόστερ, ο πρόεδρος της εθνικής ιταλικής Ολυμπιακής επιτροπής (CONI), Λουτσιάνο Μπουονφίλιο, o αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ Στέφανος Χανδακάς, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, σε αυτή την ιερή γη, μια γη όπου ο ίδιος ο χρόνος φαίνεται να σταματά, όπου οι πέτρες εξακολουθούν να ψιθυρίζουν τις ιστορίες των πρώτων αθλητών είμαστε όλοι εδώ μαζί, για άλλη μια φορά, για ένα Φως που δεν ανήκει σε ένα έθνος, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα.

Για τους αρχαίους, η φωτιά ήταν ένα δώρο από τους Θεούς, ένα σύμβολο ζωής, αγνότητας και αλήθειας. Αλλά, δεν είναι πλέον θεϊκή φωτιά. Είναι μια ανθρώπινη φωτιά η φωτιά του θάρρους, της ενότητας, της συμφιλίωσης.

Αλλά η Φλόγα που άναψε, φέρει ένα βαθύτερο νόημα που διαμορφώθηκε από αιώνες αγώνα, ελπίδας και ανθρώπινης εξέλιξης. Αν σήμερα οι άνεμοι και τα σύννεφα μας παρότρυναν να ανάψουμε νωρίς τη Φλόγα, ας είναι ένα σημάδι ότι η Ολυμπία ανήκει σε όλα τα στοιχεία: τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και την ιερή φωτιά. Και ακριβώς πίσω μας, στέκεται η Νίκη του Παιωνίου, το φτερωτό σύμβολο της νίκης, που κάποτε υψωνόταν για να γιορτάσει τον θρίαμβο σε έναν κόσμο πολέμων. Σήμερα βλέπει ένα διαφορετικό είδος κατάκτησης: όχι την ήττα ενός εχθρού, αλλά τη νίκη της ειρήνης επί της σύγκρουσης, του ανθρώπινου πνεύματος επί των δικών του περιορισμών».

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano/Cortina 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό

Μιλώντας ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Milano/Cortina 2026, Τζιοβάνι Μαλαγκό, αναφέρθηκε στον συμβολισμό της φλόγας και στον ρόλο της Ιταλίας ως επόμενου οικοδεσπότη. Είπε:

«Το ιταλικό πνεύμα θα λάμψει έντονα στη φλόγα της δάδας, πυροδοτώντας ολόκληρη την Ιταλία και ενώνοντας τον κόσμο στον κοινό σκοπό που βρίσκεται στην καρδιά του Milano/Cortina: Να χρησιμοποιήσουμε τη διαχρονική δύναμη των Ολυμπιακών Αγώνων για να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις νέες γενιές μέσω του αθλητισμού».

Στο συμπέρασμά του, τόνισε τον ισχυρό συμβολισμό του ταξιδιού που έχουμε μπροστά μας, λέγοντας: «Κάθε βήμα που εγώ - και οι χιλιάδες δρομείς - κάνουμε τις επόμενες 10 εβδομάδες θα υπενθυμίζει στον κόσμο τη δύναμη του αθλητισμού να χτίζει γέφυρες, να γκρεμίζει εμπόδια και μαζί να δημιουργεί ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος: «Η αφή της Φλόγας μάς επιτρέπει να μιλήσουμε ξανά για τις αξίες που δίνουν προσανατολισμό στην ανθρωπότητα. Αξίες που γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν εδώ. Αξίες που αναγνωρίζονται ως θεμέλιο της κοινής μας μοίρας. Η συναδέλφωση. Ο σεβασμός στη ζωή. Η δικαιοσύνη. Η αριστεία. Η ευγενής άμιλλα. Η ειρήνη».

Η ιστορία πίσω από την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία Milano/Cortina 2026

Κάθε Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία έχει τη δική της αφήγηση, με θέμα και διαδρομή που τιμά τον πολιτισμό, την ιστορία και τον λαό της χώρας υποδοχής - ζωντανεύοντας το πνεύμα των Αγώνων πολύ πριν από την έναρξη της πρώτης εκδήλωσης.

«Με την ονομασία "Το Μεγαλύτερο Ταξίδι" από την οργανωτική επιτροπή Millano/Cortina 2026, αυτή η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία θα ταξιδέψει σε όλη την Ιταλία - φωτίζοντας το πνεύμα του έθνους, ενώνοντας τις κοινότητες και γιορτάζοντας τον ιταλικό πολιτισμό και τις Ολυμπιακές αξίες», αναφέρει η ΔΟΕ.

Σε διάστημα 63 ημερών, η Λαμπαδηδρομία θα καλύψει 12.000 χιλιόμετρα, επισκεπτόμενη και τις 20 περιφέρειες και τις 110 επαρχίες της Ιταλίας και περνώντας από 60 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς πριν φτάσει στο Μιλάνο για την Τελετή Έναρξης στις 6 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας της Μιλάνο Κορτίνα 2026, η Ολυμπιακή δάδα θα καίει βιοLPG που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές όπως χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, και κάθε δάδα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να ξαναγεμιστεί έως και 10 φορές.

Η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Η Ολυμπιακή φλόγα θα ταξιδέψει στην Ελλάδα προς την Αθήνα, όπου η επίσημη τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ιταλία, περνώντας τις 5 Δεκεμβρίου στη Ρώμη πριν ξεκινήσει το ιταλικό τμήμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στις 6 Δεκεμβρίου.

Οι ρίζες της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

«Η πρώτη Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες άναψε στη Νορβηγία, για το Όσλο το 1952, ακολουθούμενη από τη Ρώμη, για την Κορτίνα ντ'Αμπέτσο το 1956 και ξανά στη Νορβηγία για την Σκουό Βάλεϊ το 1960. Ενώ οι Φλόγες για τις καλοκαιρινές εκδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων ανάβουν στην Ολυμπία από το 1936, μόλις το 1964, για το Ίνσμπρουκ, ξεκίνησε το άναμμα της φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία - μια παράδοση που συνεχίζεται έκτοτε», σημειώνει η ΔΟΕ και προσθέτει:

«Το άναμμα της Φλόγας ενσαρκώνει τις Ολυμπιακές αξίες της ειρήνης, της φιλίας και της ενότητας - ιδιότητες που γίνονται βαθιά αισθητές στην Ιταλία καθώς η χώρα ετοιμάζεται να καλωσορίσει ξανά τον κόσμο. Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής αντίστροφης μέτρησης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Milano/Cortina 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026».