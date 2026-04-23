Βρανόπουλος: «Παίξαμε όπως έπρεπε, επάξια πήραμε το Πρωτάθλημα»

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος τόνισε ότι η κατάκτηση του Πρωταθλήματος ήταν αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας και απένειμε σε όλους τα εύσημα.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 28ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική σεζόν στην οποία γνώρισε μόλις μια ήττα (κι αυτή αδιάφορη) στην Volley League Γυναικών.

Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου τελικού με τον ΖΑΟΝ, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Δημήτρης Βρανόπουλος, έκανε ένα σύντομο σχόλιο και εξήγησε ότι αυτό που έγινε ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι το «Τριφύλλι» άξιζε απόλυτα το τρόπαιο.

Αναλυτικά το σχόλιό του στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Θεωρώ ότι μια τέτοια μεγάλη επιτυχία δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξαρτάται από ένα άτομο. Ήταν όλη η ομάδα. Παίξαμε όπως έπρεπε και θεωρώ πως επάξια πήραμε το Πρωτάθλημα».