Ριστίσεβιτς στο SDNA: «Το απολαύσαμε πολύ»

Η ακραία του Πανιωνίου Betsson Μπιάνκα Ριστίσεβιτς ήταν από τις παίκτριες που ξεχώρισαν στον τελικό αλλά και σε όλη τη σεζόν για την ομάδα του “Ιστορικού”. Η Σέρβα αθλήτρια μίλησε στο SDNA για τον τελικό και για τα συναισθήματα που… ξεχείλιζαν μετά το παιχνίδι.

Δεν είναι το πρώτο τρόπαιο, είναι το δεύτερο, αλλά ίσως είναι πιο σημαντικό από το Super Cup και νομίζω ότι όλοι οι παίκτες το νιώθετε αυτό σήμερα, σωστά;

Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς και γενικά για όλο τον κόσμο εδώ. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, ήταν ένα πραγματικά ωραίο παιχνίδι και μια όμορφη ατμόσφαιρα. Το απολαύσαμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενες.

Παίξατε ένα καταπληκτικό πρώτο και δεύτερο σετ. Τι συνέβη στο τρίτο σετ; Ήταν ίσως θέμα ψυχολογίας που έφερε η Σαντορίνη;

Πιθανώς ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, αλλά στο τελευταίο σετ βρήκαμε ξανά ρυθμό και φέραμε εκεί που θέλαμε.

Τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό, έχετε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επίθεση. Ήταν ίσως αυτό το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού;

Ναι, είναι πολύ σημαντικό αν παίζουν και οι έξι παίκτριες, τότε είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο να παίξει εναντίον σου. Αυτό κάναμε και νομίζω ότι αυτό έκρινε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο.

Είσαι μια πολύ ήρεμη παίκτρια, αλλά μετά από σχεδόν 14 μήνες εδώ, ίσως σήμερα ήταν το πιο παθιασμένο παιχνίδι για σένα;

Ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ. Είδα πολλά γνώριμα πρόσωπα που ήρθαν να μας υποστηρίξουν, οπότε ήταν πολύ όμορφα. Το χάρηκα και το χαρήκαμε όλες συνολικά.