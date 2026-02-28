Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1 σετ στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Με τη νίκη αυτή οι Πειραιώτες διατηρούνται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, πίσω από Μίλωνα και Παναθηναϊκό, εξασφαλίζοντας παράλληλα και μαθηματικά τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν εντυπωσιακά την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και κατακτώντας εύκολα το πρώτο σετ με 25-11. Ο ΟΦΗ αντέδρασε στο δεύτερο σετ και σε μια ιδιαίτερα ισορροπημένη μάχη κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1, παίρνοντας το σετ στις λεπτομέρειες με 26-24 και βάζοντας ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, πίεσαν έντονα από τη γραμμή του σερβίς και κυριάρχησαν στο μπλοκ-άμυνα, κατακτώντας το τρίτο σετ με 25-17 για το 2-1. Στο τέταρτο σετ διατήρησαν τον έλεγχο από νωρίς και έφτασαν στο τελικό 3-1 με 25-19.

Oι Κρητικοί δεν κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερή απόδοση μετά το κερδισμένο δεύτερο σετ, χάνοντας με μεγάλες διαφορές τα υπόλοιπα, κυρίως λόγω της πίεσης που δέχθηκαν στο σερβίς. Παρότι παραμένουν η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, περιμένουν πλέον τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν διατηρούν μαθηματικές ελπίδες βελτίωσης της θέσης τους, με το πιθανότερο σενάριο να τους φέρνει στην πέμπτη θέση και σε ρόλο φαβορί για το εισιτήριο του Challenge Cup.

Σε ατομικό επίπεδο, κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Πιτακούδης, που αναδείχθηκε MVP πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 7/12 επιθέσεις, δύο άσους και πέντε μπλοκ. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Τζον Γκόρντον Πέριν με 22 πόντους.

Για τον ΟΦΗ, ο Μιχαήλοβιτς περιορίστηκε επιθετικά από την άμυνα των γηπεδούχων, ενώ οι Μάκινεν και Μολίνα παρουσίασαν μεταπτώσεις στην απόδοσή τους.

Τα σετ: 3-1 (25-11, 24-26, 25-17, 25-19)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 14 (7/12 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/21 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 35% υπ. – 30% άριστες), Πέριν 22 (14/27 επ., 5 άσοι, 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 14 (11/26 επ., 3 άσοι), Καβάνα 2 (2 μπλοκ), Λινάρδος 8 (5/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Ζουπάνη, Δαλακούρας

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/26 επ., 1 άσος, 29% υπ. – 25% άριστες), Στρουγκάρεβιτς (4/6 επ., 2 μπλοκ), Μολίνα 10 (10/21 επ., 55% υπ. – 40% άριστες), Μιχαήλοβιτς 10 (6/28 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Σταθέλος 6 (5/6 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 3 (1/7 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ., 54% υπ. – 43% άριστες), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Καφαντάρης (0/2 επ.), Βλαχόπουλος