Ο ΠΑΟΚ F&U πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Πανιώνιο Betsson και, κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς, επικράτησε με 3-0 σετ στη Μίκρα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Η ομάδα του Δικεφάλου μπήκε φουριόζα στο παιχνίδι και με τις Σίζαρ, Τάουμπνερ και Βαν Ντε Βίβερ να δείχνουν εξαιρετική διάθεση και αποφασιστικότητα, πήρε γρήγορα διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας στο 13-3.

Ο Πανιώνιος Betsson ανέβασε σταδιακά ρυθμό, με τις Αλεξάκου και Ατανασίεβιτς να δίνουν λύσεις, μειώνοντας τη διαφορά σε 17-10 και αργότερα σε 20-16, βάζοντας ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ F&U.

Οι γηπεδούχες όμως έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και με καθοριστικούς πόντους από τις Τοντάι και Σαντιάγκο ξέφυγαν στο 23-17, φτάνοντας τελικά στο 1-0 με 25-19.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, καθώς οι δύο ομάδες βάδιζαν πόντο-πόντο (5-5, 8-8). Ο ΠΑΟΚ F&U βρήκε ξανά ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα 12-7, με καθοριστικά τελειώματα από Τάουμπνερ, Σίζαρ και Σαντιάγκο.

Ο Δικέφαλος ξέφυγε με 16-10, όμως τα σερβίς της Καρέλια και τα μπλοκ της Ζακχαίου έδωσαν ξανά ελπίδες στον Πανιώνιο, που πλησίασε στο 21-18. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτριες του Γιάννη Γιαπάνη διατήρησαν τον έλεγχο και με επίθεση της Σαντιάγκο στην ευθεία πήραν το σετ με 25-20, κάνοντας το 2-0.

Με ανεβασμένη ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ F&U μπήκε δυνατά και στο τρίτο σετ, με τις Σαντιάγκο και Σίζαρ να οδηγούν την επίθεση και τη διαφορά να εκτοξεύεται στο 8-2 και έπειτα στο 12-6.

Οι «ασπρόμαυρες» διατήρησαν τον ρυθμό (17-10), έφτασαν στο +10 (21-11) ύστερα από πάιπ της Τάουμπνερ και έδειχναν έτοιμες να καθαρίσουν το ματς.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να αντιδράσει με σερί πόντων και δυνατές επιθέσεις της Ατανασίεβιτς, μειώνοντας σε 22-17, όμως ο ΠΑΟΚ F&U απάντησε με άσο της Σίζαρ (24-17) και επτά ματς μπολ.

Η Κιουτσιούκη έκλεισε το παιχνίδι με μπλοκ πάνω στη Ριστίσεβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 25-17 και το καθαρό 3-0 για τον ΠΑΟΚ F&U!

Διακύμανση

1ο σετ: 8-2, 16-6, 21-16, 25-19

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-13, 25-20

3ο σετ: 8-3, 16-8, 21-11, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) σε 82'.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 53 επιθέσεις, 69 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 16 (15/35 επ., 1 μπλοκ), Τοντάι 6 (4/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 16 (13/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 69% υπ.-25% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Σαντιάγο 16 (15/27 επ., 1 άσσος, 65% υπ.-45% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (4/7 επ., 2 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 65% υπ.-41% άριστες), Αντύπα, Αρμουτσή, Καραφουλίδου.

Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-27% άριστες), Κοβαλέφσκα, Ατανασίεβιτς 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 62% υπ.-25% άριστες), Λόχμαντσουκ 2 (2/5) , Λαμπρούση, Καρέλλια 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 58% υπ.-37% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού, Αλεξάκου 9 (6/30 επ., 3 μπλοκ), Φλιάκου 1 (1 μπλοκ), Ζακχαίου 7 (4/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).