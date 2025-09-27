Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Γιάτσης!

Σε αναζήτηση νέου τεχνικού οδηγείται η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιώργος Γιάτσης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν!

Μπορεί ο 57χρονος τεχνικός να ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει την δεύτερη θητεία του στον Δικέφαλο, την πρώτη σε επίπεδο γυναικών, ωστόσο πριν την έναρξη της σεζόν και των φιλικών αναμετρήσεων, βλέπει την πόρτα της εξόδου!

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος ήρθε σε ορισμένες διαφωνίες με τους ιθύνοντες του συλλόγου που αφορούσαν τον σχεδιασμό, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να οδηγούνται σε πρόωρο διαζύγιο.

Ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή προπονητή, με το όνομα του διαδόχου του Γιάτση να αναμένεται να γνωστοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.