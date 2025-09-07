«Χάλκινη» η Βραζιλία στην Ταϊλάνδη μετά από «θρίλερ» με την Ιαπωνία (vid)

Σε έναν εντυπωσιακό μικρό τελικό, η Βραζιλία λύγισε την Ιαπωνία στο τάι μπρέικ με 3-2 σετ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών της Ταϊλάνδης.

Η «σελεσάο» μπήκε δυνατά, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ με χαρακτηριστική άνεση και πρωταγωνίστρια την Γκάμπι, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους. Σημαντική συμβολή είχε και η Τζούλια Κουντιές με πέντε μπλοκ, ενώ Ντιάνα και Ροζαμαρία πρόσθεσαν από τρία.

Οι Γιαπωνέζες, με κορυφαία την Γιοσίνο Σάτο (34 πόντοι), αντέδρασαν και έστειλαν τον αγώνα στο τάι μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, όμως, η εμπειρία και το πάθος της Βραζιλίας έκαναν τη διαφορά, χαρίζοντας στην ομάδα του Ζε Ρομπέρτο το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πλέον, η Βραζιλία μετρά έξι μετάλλια συνολικά (τέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα), ενώ η Ιαπωνία παρέμεινε εκτός βάθρου για 15η συνεχόμενη χρονιά.

Τα σετ: 2-3 (12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18)