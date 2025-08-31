Το παζλ των «8» συμπληρώνεται στην Ταϊλάνδη: Βραζιλία και Γαλλία στην επόμενη φάση

Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών μπαίνει στην τελική ευθεία και ήδη έξι ομάδες εξασφάλισαν την παρουσία τους στην προημιτελική φάση.

Στα παιχνίδια της Κυριακής (31/8), η Βραζιλία επικράτησε με 3-1 της Δομινικανής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί, ενώ η Γαλλία σημείωσε σημαντική νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στην Κίνα, αφήνοντας εκτός συνέχειας μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος.

Έτσι, οι δύο χώρες προστέθηκαν στο «κάδρο» των προημιτελικών, εκεί όπου ήδη είχαν προκριθεί η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Ιταλία και η Πολωνία.

Τρεις από τις τέσσερις ομάδες που έχουν ήδη περάσει στα προημιτελικά είναι ευρωπαϊκές (Ολλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία). Στο πρόγραμμα της Δευτέρας (1/9) ξεχωρίζει το ντέρμπι Τουρκία – Σλοβενία, που θα φέρει σίγουρα άλλη μία ευρωπαϊκή ομάδα στην τελική οκτάδα.

Το πανόραμα της διοργάνωσης:

Αποτελέσματα «16»

Ολλανδία – Σερβία 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11)

Ιαπωνία – Ταϊλάνδη 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

Ιταλία – Γερμανία 3-0 (25-22, 25-18, 25-11)

Πολωνία – Βέλγιο 3-2 (25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-10)

Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία 3-1 (18-25, 28-12, 25-20, 25-11)

Κίνα – Γαλλία 1-3 (20-25, 25-27, 25-22, 20-25)

ΗΠΑ – Καναδάς (1/9, 13:00)

Τουρκία – Σλοβενία (1/9, 16:30)

Προημιτελικοί